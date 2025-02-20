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В США уточнили определения слова "биологический пол" - РИА Новости, 20.02.2025
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17:52 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/pol-2000618229.html
В США уточнили определения слова "биологический пол"
В США уточнили определения слова "биологический пол" - РИА Новости, 20.02.2025
В США уточнили определения слова "биологический пол"
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) после указов президента США Дональда Трампа уточнило определения таких слов, как "биологический пол",... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:52:00+03:00
2025-02-20T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) после указов президента США Дональда Трампа уточнило определения таких слов, как "биологический пол", "мужчина", "женщина", при этом указав, что отец - это родитель мужского пола, а мать - женского. В первый день своего президентства Трамп подписал указы, направленные на защиту традиционных ценностей. В своей инаугурационной речи он заявил, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров: мужского и женского. "Министерство здравоохранения и социальных служб США приняло меры в поддержку указов президента Трампа, защищающих женщин и детей и восстанавливающих концепцию биологической правды в федеральном правительстве... Пол - неизменная биологическая классификация человека как мужчины или женщины", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Минздрав опубликовал список слов, связанных с биологическим полом. Согласно нему, женщина - это человек, репродуктивная система которого из-за особенностей своего пола производит яйцеклетки, а мужчина - человек, у которого репродуктивная система выделяет сперматозоиды. Также там сказано, что мать - это родитель женского пола, а отец - родитель мужского пола, при этом мальчик - это несовершеннолетний человек мужского пола, а девочка - несовершеннолетний человек женского пола. Согласно пресс-релизу, министерство здравоохранения и социальных служб будет использовать эти определения и продвигать политику, признающую, что женщины - биологически женского пола, а мужчины - биологически мужского пола. Телеканал CNN отмечает, что минздрав предлагает более узкое определение биологического пола, чем то, которое используется многими учеными.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
В США уточнили определения слова "биологический пол"

Минздрав США закрепил, что отцом может быть только мужчина, а матерью женщина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) после указов президента США Дональда Трампа уточнило определения таких слов, как "биологический пол", "мужчина", "женщина", при этом указав, что отец - это родитель мужского пола, а мать - женского.
В первый день своего президентства Трамп подписал указы, направленные на защиту традиционных ценностей. В своей инаугурационной речи он заявил, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров: мужского и женского.
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"Министерство здравоохранения и социальных служб США приняло меры в поддержку указов президента Трампа, защищающих женщин и детей и восстанавливающих концепцию биологической правды в федеральном правительстве... Пол - неизменная биологическая классификация человека как мужчины или женщины", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Минздрав опубликовал список слов, связанных с биологическим полом. Согласно нему, женщина - это человек, репродуктивная система которого из-за особенностей своего пола производит яйцеклетки, а мужчина - человек, у которого репродуктивная система выделяет сперматозоиды. Также там сказано, что мать - это родитель женского пола, а отец - родитель мужского пола, при этом мальчик - это несовершеннолетний человек мужского пола, а девочка - несовершеннолетний человек женского пола.
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Согласно пресс-релизу, министерство здравоохранения и социальных служб будет использовать эти определения и продвигать политику, признающую, что женщины - биологически женского пола, а мужчины - биологически мужского пола.
Телеканал CNN отмечает, что минздрав предлагает более узкое определение биологического пола, чем то, которое используется многими учеными.
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