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На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта - РИА Новости, 20.02.2025
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08:32 20.02.2025 (обновлено: 10:14 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/podrostok-2000461015.html
На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта
На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта - РИА Новости, 20.02.2025
На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 21 июня арест подростку, обвиняемому как в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:32:00+03:00
2025-02-20T10:14:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 21 июня арест подростку, обвиняемому как в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства, так и в теракте за поджог полицейской машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "До 21 июня продлили арест", – сказала собеседница агентства. В суде уточнили, что это молодой человек, который обвиняется и по пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по пункту "а" части 3 статьи 222.1, части 2 статьи 223.1 (незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Заседание по продлению ареста еще двум фигурантам пройдет в четверг, добавили в пресс-службе. Четыре россиянина, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющие идеи запрещенной в России террористической организации и планировавшие устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге были задержаны 4 января, сообщала ФСБ. У молодых людей изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. По версии следствия, двое подростков приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. По словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать", а в дальнейшем "рассматривалось, как ее использовать". Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Двум из них предъявлено обвинение в теракте за поджог в ночь на 22 декабря 2024 года полицейской машины в Екатеринбурге. Дело о поджоге автомобиля МВД расследуется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту, уточнял СК. Правоохранительные органы комментариев о статусе четвертого задержанного так и не давали. Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал троих фигурантов до 21 февраля, все они являются студентами местных колледжа и техникума, им по 16 и 17 лет.
https://ria.ru/20250104/terakt-1992503460.html
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происшествия, екатеринбург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта

Суд в Екатеринбурге продлил арест подростку, обвиняемому в подготовке теракта

© ЦОС ФСБ РоссииФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге
ФСБ задержала четырех россиян, планировавших теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© ЦОС ФСБ России
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 21 июня арест подростку, обвиняемому как в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства, так и в теракте за поджог полицейской машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"До 21 июня продлили арест", – сказала собеседница агентства.
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В суде уточнили, что это молодой человек, который обвиняется и по пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по пункту "а" части 3 статьи 222.1, части 2 статьи 223.1 (незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Заседание по продлению ареста еще двум фигурантам пройдет в четверг, добавили в пресс-службе.
Четыре россиянина, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющие идеи запрещенной в России террористической организации и планировавшие устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге были задержаны 4 января, сообщала ФСБ. У молодых людей изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
По версии следствия, двое подростков приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания.
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По словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать", а в дальнейшем "рассматривалось, как ее использовать". Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Двум из них предъявлено обвинение в теракте за поджог в ночь на 22 декабря 2024 года полицейской машины в Екатеринбурге.
Дело о поджоге автомобиля МВД расследуется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту, уточнял СК. Правоохранительные органы комментариев о статусе четвертого задержанного так и не давали.
Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал троих фигурантов до 21 февраля, все они являются студентами местных колледжа и техникума, им по 16 и 17 лет.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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