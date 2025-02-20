https://ria.ru/20250220/podrostok-2000461015.html

На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта

На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта - РИА Новости, 20.02.2025

На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 21 июня арест подростку, обвиняемому как в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:32:00+03:00

2025-02-20T08:32:00+03:00

2025-02-20T10:14:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 21 июня арест подростку, обвиняемому как в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства, так и в теракте за поджог полицейской машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "До 21 июня продлили арест", – сказала собеседница агентства. В суде уточнили, что это молодой человек, который обвиняется и по пункту "а" части 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по пункту "а" части 3 статьи 222.1, части 2 статьи 223.1 (незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Заседание по продлению ареста еще двум фигурантам пройдет в четверг, добавили в пресс-службе. Четыре россиянина, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющие идеи запрещенной в России террористической организации и планировавшие устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге были задержаны 4 января, сообщала ФСБ. У молодых людей изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. По версии следствия, двое подростков приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. По словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать", а в дальнейшем "рассматривалось, как ее использовать". Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Двум из них предъявлено обвинение в теракте за поджог в ночь на 22 декабря 2024 года полицейской машины в Екатеринбурге. Дело о поджоге автомобиля МВД расследуется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту, уточнял СК. Правоохранительные органы комментариев о статусе четвертого задержанного так и не давали. Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал троих фигурантов до 21 февраля, все они являются студентами местных колледжа и техникума, им по 16 и 17 лет.

https://ria.ru/20250104/terakt-1992503460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)