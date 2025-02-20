https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000583930.html
Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году
Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025
Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году
Советскую площадь и улицу Папивина благоустроят в подмосковном городском округе Клин в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:01:00+03:00
2025-02-20T16:01:00+03:00
2025-02-20T16:01:00+03:00
новости подмосковья
клин
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978544606_0:154:2304:1450_1920x0_80_0_0_63ad5fcdb7a002403ddac5d994b19aff.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Советскую площадь и улицу Папивина благоустроят в подмосковном городском округе Клин в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. В ведомстве добавили, что свыше 11 тысяч жителей городского округа активно принимали участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для капитального ремонта центра города. "В этом году в Клину мы создадим пространство для отдыха, гармонично вписывающееся в общий образ города. Общая площадь работ на улице Папивина и Советской площади составит порядка 2,3 гектара. В рамках проекта мы планируем внедрить множество изменений, которые улучшат городскую инфраструктуру и создадут комфортное пространство для отдыха", – рассказал зампред правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве рассказали, что запланированные работы по благоустройству пройдут по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В историческом центре городского округа Клин обустроят множество пешеходных дорожек и зон отдыха, установят современные системы освещения, а также планируется озеленение территории.
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000514945.html
клин
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978544606_266:117:2044:1450_1920x0_80_0_0_51793b3a32adfe34f044179964900ce5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клин, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Клин, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году
В Подмосковье в 2025 году благоустроят исторический центр Клина