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Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025
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Новости Подмосковья
 
16:01 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000583930.html
Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году
Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025
Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году
Советскую площадь и улицу Папивина благоустроят в подмосковном городском округе Клин в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:01:00+03:00
2025-02-20T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Советскую площадь и улицу Папивина благоустроят в подмосковном городском округе Клин в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. В ведомстве добавили, что свыше 11 тысяч жителей городского округа активно принимали участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для капитального ремонта центра города. "В этом году в Клину мы создадим пространство для отдыха, гармонично вписывающееся в общий образ города. Общая площадь работ на улице Папивина и Советской площади составит порядка 2,3 гектара. В рамках проекта мы планируем внедрить множество изменений, которые улучшат городскую инфраструктуру и создадут комфортное пространство для отдыха", – рассказал зампред правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве рассказали, что запланированные работы по благоустройству пройдут по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В историческом центре городского округа Клин обустроят множество пешеходных дорожек и зон отдыха, установят современные системы освещения, а также планируется озеленение территории.
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клин, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Клин, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Исторический центр подмосковного Клина благоустроят в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году благоустроят исторический центр Клина

© Public domainГород Клин
Город Клин - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Public domain
Город Клин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Советскую площадь и улицу Папивина благоустроят в подмосковном городском округе Клин в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В ведомстве добавили, что свыше 11 тысяч жителей городского округа активно принимали участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для капитального ремонта центра города.
"В этом году в Клину мы создадим пространство для отдыха, гармонично вписывающееся в общий образ города. Общая площадь работ на улице Папивина и Советской площади составит порядка 2,3 гектара. В рамках проекта мы планируем внедрить множество изменений, которые улучшат городскую инфраструктуру и создадут комфортное пространство для отдыха", – рассказал зампред правительства Московской области – министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве рассказали, что запланированные работы по благоустройству пройдут по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В историческом центре городского округа Клин обустроят множество пешеходных дорожек и зон отдыха, установят современные системы освещения, а также планируется озеленение территории.
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