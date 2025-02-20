https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000523454.html

В Подмосковье осудили членов банды, зарабатывавшей на казино

В Подмосковье осудили членов банды, зарабатывавшей на казино - РИА Новости, 20.02.2025

В Подмосковье осудили членов банды, зарабатывавшей на казино

Суд назначил 22 членам преступного сообщества, которые организовали в Одинцово и Москве два игорных заведения, от 7 до 14 лет лишения свободы, рассказали... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:06:00+03:00

2025-02-20T13:06:00+03:00

2025-02-20T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд назначил 22 членам преступного сообщества, которые организовали в Одинцово и Москве два игорных заведения, от 7 до 14 лет лишения свободы, рассказали журналистам в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. Следствием установлено, что не позже сентября 2020 года Артур Арутюнов и Арамаис Вирабян создали организованное преступное сообщество для проведения незаконных азартных игр. Они детально продумали структуру банды, определили количество и состав участников, а также порядок взаимодействия друг с другом, обязанности и распределение дохода. В итоге банда организовала в Одинцово и Москве два полноценных игорных заведения, где играли в покер и рулетку, а также функционировали залы игровых автоматов. В них работали крупье, дилеры и операторы игровых автоматов. "За период деятельности преступный доход членов преступного сообщества составил свыше 90 миллионов рублей", - сказали в ведомстве. "В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации преступного сообщества, участии в нем, а также в незаконной организации и проведении азартных игр (ч.ч.1, 2 ст. 210 УК РФ и ч.3 ст. 171.2 УК РФ – 2 эпизода). Все соучастники приговорены к реальным срокам лишения свободы от 7 до 14 лет", - сказали в ведомстве. Отмечается также, что приговорены 22 человека, еще пятеро фигурантов находятся в розыске. В главке добавили, что уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам управления "К" ФСБ России, ГУУР МВД России, ОЭБиПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

https://ria.ru/20241227/moskva-1991606834.html

https://ria.ru/20240902/tyurma-1970084139.html

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происшествия, россия, одинцово, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)