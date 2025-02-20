https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000514945.html

Около 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Около 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2025

Около 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Около 4,5 тысячи домов будут капитально отремонтированы в Московской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в текущем году, сообщает... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:28:00+03:00

2025-02-20T12:28:00+03:00

2025-02-20T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 4,5 тысячи домов будут капитально отремонтированы в Московской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в текущем году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "С 2014 года мы реализуем в Подмосковье программу капремонта жилья, она у нас самая масштабная в стране. За это время обновили уже почти 19 тысяч МКД (многоквартирных домов – ред.), перемены почувствовали свыше трех миллионов жителей. План на этот год – около 4,5 тысячи домов. Таким образом условия проживания улучшат еще более 650 тысяч человек. Кровли, фасады, системы электро- или газоснабжения – перечень работ, как правило, внушительный", – приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Воробьева. В более 1,2 тысячи домах обновят инженерные коммуникации: водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения. Почти в 700 МКД отремонтируют общедомовые системы газоснабжения. С 2021 года в рамках капремонта в домах региона устанавливают датчики "ГазКонтроль". Они позволяют своевременно обнаружить утечку газа и оповестить жильцов об опасности возникновения аварийной ситуации. В 2025 году в домах обновят свыше 2,1 тысячи кровель, 1 тысячи фасадов, отремонтируют более 500 подвалов и фундаментов. Установят около 500 индивидуальных тепловых пунктов, с помощью которых можно регулировать режимы подачи тепла, температурные значения и прочие параметры. Также в многоквартирных домах продолжат работу по замене лифтов. Как рассказал Воробьев, в регионе заменили все лифты, которые были старше 25 лет. В 2025 году планируют заменить 362 лифта. Новые устройства имеют антивандальные свойства, оборудованы светодиодным и экономичным освещением, а дверные проемы оснащены "умными датчиками". Кабины адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, в них имеется поручень, а цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля. Наибольший объем работ в 2025 году запланирован в Балашихе, Воскресенске, Красногорске, Люберцах, Подольске, Пушкинском, Одинцовском, Сергиево-Посадском округах.

https://ria.ru/20250219/karer-2000390253.html

https://ria.ru/20250219/nadbavka-2000373996.html

https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000377245.html

московская область (подмосковье)

балашиха

воскресенск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, воскресенск, андрей воробьев