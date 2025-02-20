https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000486090.html

В Подмосковье мать и дочь из Колумбии осудили за попытку сбыть кокаин

В Подмосковье мать и дочь из Колумбии осудили за попытку сбыть кокаин - РИА Новости, 20.02.2025

В Подмосковье мать и дочь из Колумбии осудили за попытку сбыть кокаин

Домодедовский городской суд приговорил к 9,5 и 8,5 годам колонии двух жителей Колумбии и уроженца Турции за попытку продать в Подмосковье более 600 килограммов... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:36:00+03:00

2025-02-20T10:36:00+03:00

2025-02-20T10:36:00+03:00

происшествия

колумбия

турция

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Домодедовский городской суд приговорил к 9,5 и 8,5 годам колонии двух жителей Колумбии и уроженца Турции за попытку продать в Подмосковье более 600 килограммов кокаина, сообщает прокуратура Московской области. "Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении членов организованной группы Тунджая Али Саита, Перилья Берналь Нельсси Ясмин и Альфонсо Перилья Марьюри Йильям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств (включая интернет), совершенное организованной группой по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, злоумышленники прибыли в Россию из Турции и Колумбии. Организатор банды разместил на арендованном складе в Домодедово более 600 килограммов кокаина. Там дилеры его расфасовывали. В марте 2023 года деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а хранящиеся на складе наркотики изъяты из оборота. "Суд приговорил Перилья Берналь и ее дочь Альфонсо Перилья к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Тунджая - к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

https://ria.ru/20241227/soshalskiy-1991700548.html

колумбия

турция

московская область (подмосковье)

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происшествия, колумбия, турция, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт)