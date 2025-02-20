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В Германии призвали провести всенародный опрос о продолжении помощи Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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15:16 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/podderzhka-2000568507.html
В Германии призвали провести всенародный опрос о продолжении помощи Украине
В Германии призвали провести всенародный опрос о продолжении помощи Украине - РИА Новости, 20.02.2025
В Германии призвали провести всенародный опрос о продолжении помощи Украине
Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) призывает к проведению всенародного опроса о продолжении поддержки Германией Украины,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:16:00+03:00
2025-02-20T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) призывает к проведению всенародного опроса о продолжении поддержки Германией Украины, заявила председатель политического объединения Сара Вагенкнехт. Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует одобрить крупный пакет помощи Украине, размер которого может составить 700 миллиардов евро. "Семьсот миллиардов на вооружение Украины и отправка войск бундесвера? Мы требуем проведения всенародного опроса о политике Германии в отношении Украины", - сказала Вагенкнехт газете Berliner Zeitung. По мнению главы партии, опрос должен быть проведен после выборов в немецкий бундестаг, но, по возможности, до выборов канцлера. Кроме того, Вагенкнехт считает, что возможная отправка немецких военных на Украину станет тяжким бременем для Германии. "Если мы отправим войска, мы можем стать прямым участником конфликта. Хорошо, что США ведут переговоры с Россией, но они также хотят, чтобы мы оплатили счет и отправили войска. Граждане должны иметь право наложить вето на это", - добавила политик. Вагенкнехт подчеркнула, что ее партия, как и большая часть населения, выступает против дальнейшего выделения миллиардов на оружие Украине и отправки военных бундесвера. В понедельник после экстренного саммита Евросоюза "по Украине и безопасности" в Париже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его смущают "неуместные и преждевременные" дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент неизвестны возможные варианты исхода мирных переговоров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250131/bundestag-1996670321.html
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в мире, украина, германия, россия, сара вагенкнехт, олаф шольц, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО
В Германии призвали провести всенародный опрос о продолжении помощи Украине

Партия Вагенкнехт призвала провести опрос о поддержке Украины Германией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) призывает к проведению всенародного опроса о продолжении поддержки Германией Украины, заявила председатель политического объединения Сара Вагенкнехт.
Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз планирует одобрить крупный пакет помощи Украине, размер которого может составить 700 миллиардов евро.
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«
"Семьсот миллиардов на вооружение Украины и отправка войск бундесвера? Мы требуем проведения всенародного опроса о политике Германии в отношении Украины", - сказала Вагенкнехт газете Berliner Zeitung.
По мнению главы партии, опрос должен быть проведен после выборов в немецкий бундестаг, но, по возможности, до выборов канцлера.
Кроме того, Вагенкнехт считает, что возможная отправка немецких военных на Украину станет тяжким бременем для Германии.
«
"Если мы отправим войска, мы можем стать прямым участником конфликта. Хорошо, что США ведут переговоры с Россией, но они также хотят, чтобы мы оплатили счет и отправили войска. Граждане должны иметь право наложить вето на это", - добавила политик.
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Вагенкнехт подчеркнула, что ее партия, как и большая часть населения, выступает против дальнейшего выделения миллиардов на оружие Украине и отправки военных бундесвера.
В понедельник после экстренного саммита Евросоюза "по Украине и безопасности" в Париже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его смущают "неуместные и преждевременные" дебаты о развертывании войск на Украине, так как на данный момент неизвестны возможные варианты исхода мирных переговоров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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