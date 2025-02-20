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Суд вынес приговор двум взятым в плен в Курской области украинским военным
Суд вынес приговор двум взятым в плен в Курской области украинским военным - РИА Новости, 20.02.2025
Суд вынес приговор двум взятым в плен в Курской области украинским военным
Двух взятых в плен в Курской области украинских военных, стрелявших по мирному населению, приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в СК РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:20:00+03:00
2025-02-20T15:20:00+03:00
2025-02-20T15:20:00+03:00
происшествия
курская область
россия
юрий маслюков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Двух взятых в плен в Курской области украинских военных, стрелявших по мирному населению, приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в СК РФ. Как отмечает СК, 29 августа 2024 года Дмитрий Игнатенко и Юрий Маслюков, вооруженные автоматами АК-74 и АКМ, снайперскими винтовками UAR-10M и взрывными устройствами, незаконно пересекли границу России. На территории Глушковского и Кореневского районов Курской области они запугивали местных жителей, захватывали дома и открывали огонь по военнослужащим и мирным гражданам. В плен их взяли 26 сентября. "Приговором суда Игнатенко и Маслюкову назначено наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы соответственно. Первые 3 года лишения свободы осужденные будут отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989238245.html
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происшествия, курская область, россия, юрий маслюков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Юрий Маслюков, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор двум взятым в плен в Курской области украинским военным
Украинских военных, стрелявших по мирным жителям, осудили на 14 и 15 лет