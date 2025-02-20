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Певцов высказался о заочном приговоре на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:03 20.02.2025 (обновлено: 21:04 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pevtsov-2000653567.html
Певцов высказался о заочном приговоре на Украине
Певцов высказался о заочном приговоре на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Певцов высказался о заочном приговоре на Украине
Народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил в своем Telegram-канале, что на Украине его заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он "нормальный гражданин... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил в своем Telegram-канале, что на Украине его заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он "нормальный гражданин Российской Федерации", которому небезразлично будущее страны. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на Украине актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. "За что такая "честь"? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее моей страны, и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага", - написал Певцов. При этом он подчеркнул, что относиться серьезно к этим "приговорам" и срокам никак не получается. Певцов выразил уверенность, что очень скоро "цели СВО будут достигнуты, произойдут полная демилитаризация и денацификация" территорий бывшей Украины, а "настоящие преступники сядут на скамью подсудимых и получат то, что каждый из них заслужил". По его словам, Украина никогда не была самостоятельным государством. "В начале 90-х, когда шанс стать незалежной Украине представился, она им не воспользовалась, а "легла" под своих западных кураторов. В настоящее время этот окраинный кусок Российской державы, имеющий внешние признаки государства, управляется нелегитимным просроченным диктатором, дни которого сочтены", - отметил артист.
https://ria.ru/20250220/pevtsov-2000649569.html
https://ria.ru/20250116/pevtsov-1994011992.html
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украина, россия, дмитрий певцов, служба безопасности украины, в мире
Культура, Украина, Россия, Дмитрий Певцов, Служба безопасности Украины, В мире
Певцов высказался о заочном приговоре на Украине

Певцов заявил, что Киев вынес ему приговор за то, что он нормальный россиянин

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил в своем Telegram-канале, что на Украине его заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он "нормальный гражданин Российской Федерации", которому небезразлично будущее страны.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на Украине актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы.
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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"За что такая "честь"? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее моей страны, и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага", - написал Певцов.
При этом он подчеркнул, что относиться серьезно к этим "приговорам" и срокам никак не получается. Певцов выразил уверенность, что очень скоро "цели СВО будут достигнуты, произойдут полная демилитаризация и денацификация" территорий бывшей Украины, а "настоящие преступники сядут на скамью подсудимых и получат то, что каждый из них заслужил".
По его словам, Украина никогда не была самостоятельным государством.
"В начале 90-х, когда шанс стать незалежной Украине представился, она им не воспользовалась, а "легла" под своих западных кураторов. В настоящее время этот окраинный кусок Российской державы, имеющий внешние признаки государства, управляется нелегитимным просроченным диктатором, дни которого сочтены", - отметил артист.
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