https://ria.ru/20250220/pevtsov-2000653567.html

Певцов высказался о заочном приговоре на Украине

Певцов высказался о заочном приговоре на Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Певцов высказался о заочном приговоре на Украине

Народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил в своем Telegram-канале, что на Украине его заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он "нормальный гражданин... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил в своем Telegram-канале, что на Украине его заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он "нормальный гражданин Российской Федерации", которому небезразлично будущее страны. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на Украине актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. "За что такая "честь"? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее моей страны, и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага", - написал Певцов. При этом он подчеркнул, что относиться серьезно к этим "приговорам" и срокам никак не получается. Певцов выразил уверенность, что очень скоро "цели СВО будут достигнуты, произойдут полная демилитаризация и денацификация" территорий бывшей Украины, а "настоящие преступники сядут на скамью подсудимых и получат то, что каждый из них заслужил". По его словам, Украина никогда не была самостоятельным государством. "В начале 90-х, когда шанс стать незалежной Украине представился, она им не воспользовалась, а "легла" под своих западных кураторов. В настоящее время этот окраинный кусок Российской державы, имеющий внешние признаки государства, управляется нелегитимным просроченным диктатором, дни которого сочтены", - отметил артист.

https://ria.ru/20250220/pevtsov-2000649569.html

https://ria.ru/20250116/pevtsov-1994011992.html

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украина, россия, дмитрий певцов, служба безопасности украины, в мире