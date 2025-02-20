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Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр
Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр - РИА Новости, 20.02.2025
Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр
Народный артист РФ Дмитрий Певцов сообщил, что новый художественный руководитель театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков предложил ему вернуться в театр, РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:27:00+03:00
2025-02-20T20:27:00+03:00
2025-02-20T20:27:00+03:00
культура
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов сообщил, что новый художественный руководитель театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков предложил ему вернуться в театр, отметив, что планируется его возвращение в спектакль "Юнона и Авось", а затем участие в новых постановках. Ранее Певцов сообщал об уходе из "Ленкома", в котором прослужил 33 года. Он рассказывал, что его фотографию убрали из фойе театра. "Художественный руководитель Московского театра "Ленком" Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра… Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову", - написал Певцов в своем Telegram-канале. По словам артиста, планируется его возвращение в спектакль "Юнона и Авось", а далее - участие в театральных работах нового худрука. В конце января департамент культуры Москвы сообщил, что должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут Марк Варшавер и заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков соответственно. Директором "Ленкома" назначали руководителя "Театра на Юго-Западе" Дмитрия Берестова.
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россия, владимир панков, дмитрий певцов, ленком, москва
Культура, Россия, Владимир Панков, Дмитрий Певцов, Ленком, Москва
Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр
Певцов заявил, что новый худрук "Ленкома" Панков предложил ему вернуться в театр