Рейтинг@Mail.ru
Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:27 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/pevtsov-2000649569.html
Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр
Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр - РИА Новости, 20.02.2025
Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр
Народный артист РФ Дмитрий Певцов сообщил, что новый художественный руководитель театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков предложил ему вернуться в театр, РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:27:00+03:00
2025-02-20T20:27:00+03:00
культура
россия
владимир панков
дмитрий певцов
ленком
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882645545_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_9e0a98ffa5279df7e8ddac147b45054b.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов сообщил, что новый художественный руководитель театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков предложил ему вернуться в театр, отметив, что планируется его возвращение в спектакль "Юнона и Авось", а затем участие в новых постановках. Ранее Певцов сообщал об уходе из "Ленкома", в котором прослужил 33 года. Он рассказывал, что его фотографию убрали из фойе театра. "Художественный руководитель Московского театра "Ленком" Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра… Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову", - написал Певцов в своем Telegram-канале. По словам артиста, планируется его возвращение в спектакль "Юнона и Авось", а далее - участие в театральных работах нового худрука. В конце января департамент культуры Москвы сообщил, что должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут Марк Варшавер и заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков соответственно. Директором "Ленкома" назначали руководителя "Театра на Юго-Западе" Дмитрия Берестова.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000616318.html
https://ria.ru/20250115/zakharova-1993905928.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882645545_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_e707c37101d2f409bd7345c7afe90be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир панков, дмитрий певцов, ленком, москва
Культура, Россия, Владимир Панков, Дмитрий Певцов, Ленком, Москва
Новый худрук "Ленкома" предложил Певцову вернуться в театр

Певцов заявил, что новый худрук "Ленкома" Панков предложил ему вернуться в театр

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Певцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов сообщил, что новый художественный руководитель театра "Ленком Марка Захарова" Владимир Панков предложил ему вернуться в театр, отметив, что планируется его возвращение в спектакль "Юнона и Авось", а затем участие в новых постановках.
Ранее Певцов сообщал об уходе из "Ленкома", в котором прослужил 33 года. Он рассказывал, что его фотографию убрали из фойе театра.
Актёр Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
На Украине вынесли заочный приговор российскому актеру Певцову
Вчера, 17:45
"Художественный руководитель Московского театра "Ленком" Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра… Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову", - написал Певцов в своем Telegram-канале.
По словам артиста, планируется его возвращение в спектакль "Юнона и Авось", а далее - участие в театральных работах нового худрука.
В конце января департамент культуры Москвы сообщил, что должности президента и художественного руководителя появятся в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", их займут Марк Варшавер и заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков соответственно. Директором "Ленкома" назначали руководителя "Театра на Юго-Западе" Дмитрия Берестова.
Дочь режиссера, Народная артистка РФ, актриса театра Ленком им. Марка Захарова Александра Захарова - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Дочь Марка Захарова заявила, что ее уволили из "Ленкома"
15 января, 19:09
 
КультураРоссияВладимир ПанковДмитрий ПевцовЛенкомМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала