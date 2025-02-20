https://ria.ru/20250220/peskov-2000525073.html
Кремль раскритиковал высказывания украинских политиков в адрес глав стран
Кремль раскритиковал высказывания украинских политиков в адрес глав стран - РИА Новости, 20.02.2025
Кремль раскритиковал высказывания украинских политиков в адрес глав стран
Представители украинского режима зачастую позволяют себе непозволительные вещи в адрес глав других государств, это недопустимо, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:56:00+03:00
2025-02-20T12:56:00+03:00
2025-02-20T12:57:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представители украинского режима зачастую позволяют себе непозволительные вещи в адрес глав других государств, это недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе в высказываниях в адрес глав других государств совершенно непозволительные вещи. Конечно, для многих глав государств, в отношение которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000388991.html
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Кремль раскритиковал высказывания украинских политиков в адрес глав стран
Песков раскритиковал высказывания украинских политиков в адрес глав других стран