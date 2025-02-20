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Кремль высказался о ситуации с возможной отправкой войск НАТО на Украину - РИА Новости, 20.02.2025
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12:47 20.02.2025 (обновлено: 12:48 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/peskov-2000522038.html
Кремль высказался о ситуации с возможной отправкой войск НАТО на Украину
Кремль высказался о ситуации с возможной отправкой войск НАТО на Украину - РИА Новости, 20.02.2025
Кремль высказался о ситуации с возможной отправкой войск НАТО на Украину
Возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность, все заявления внимательно отслеживаются, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:47:00+03:00
2025-02-20T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность, все заявления внимательно отслеживаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО, Североатлантического альянса, на Украину. Это приобретает совсем иное значение, с точки зрения нашей безопасности, поэтому эту тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении премьера Великобритании Кира Стармера представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине военного контингента в европейских странах до 30 тысяч человек.
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в мире, украина, россия, великобритания, дмитрий песков, кир стармер, дональд трамп, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, Кир Стармер, Дональд Трамп, НАТО, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Кремль высказался о ситуации с возможной отправкой войск НАТО на Украину

Песков: возможное направление контингента НАТО на Украину вызывает озабоченность

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность, все заявления внимательно отслеживаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО, Североатлантического альянса, на Украину. Это приобретает совсем иное значение, с точки зрения нашей безопасности, поэтому эту тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении премьера Великобритании Кира Стармера представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине военного контингента в европейских странах до 30 тысяч человек.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
СМИ: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО
Вчера, 08:51
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияДмитрий ПесковКир СтармерДональд ТрампНАТОПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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