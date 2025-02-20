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Российские военные отслеживают ситуацию на всех фронтах, заявил Песков
Российские военные отслеживают ситуацию на всех фронтах, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2025
Российские военные отслеживают ситуацию на всех фронтах, заявил Песков
Российские военные отслеживают положение дел на всех участках фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:45:00+03:00
2025-02-20T12:45:00+03:00
2025-02-20T12:45:00+03:00
москва
брянская область
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские военные отслеживают положение дел на всех участках фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные продолжают специальную военную операцию, они отслеживают ситуацию на всех фронтах", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, известно ли Москве о планах нападения ВСУ на Брянскую область с целью срыва переговоров с США.
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москва, брянская область, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Москва, Брянская область, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Российские военные отслеживают ситуацию на всех фронтах, заявил Песков
Песков: российские военные отслеживают ситуацию на всех участках фронта