https://ria.ru/20250220/peskov-2000520584.html

Российские военные отслеживают ситуацию на всех фронтах, заявил Песков

Российские военные отслеживают ситуацию на всех фронтах, заявил Песков - РИА Новости, 20.02.2025

Российские военные отслеживают ситуацию на всех фронтах, заявил Песков

Российские военные отслеживают положение дел на всех участках фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:45:00+03:00

2025-02-20T12:45:00+03:00

2025-02-20T12:45:00+03:00

москва

брянская область

сша

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские военные отслеживают положение дел на всех участках фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные продолжают специальную военную операцию, они отслеживают ситуацию на всех фронтах", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, известно ли Москве о планах нападения ВСУ на Брянскую область с целью срыва переговоров с США.

https://ria.ru/20250115/vsu-1993780675.html

москва

брянская область

сша

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2025

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москва, брянская область, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины