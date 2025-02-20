https://ria.ru/20250220/peskov-2000516419.html
В Кремле поддержали подход Трампа к переговорам по Украине
В Кремле поддержали подход Трампа к переговорам по Украине - РИА Новости, 20.02.2025
В Кремле поддержали подход Трампа к переговорам по Украине
Подход администрации президента США Дональда Трампа к необходимости наладить мир на Украине через переговоры импонирует Москве, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:32:00+03:00
2025-02-20T12:32:00+03:00
2025-02-20T13:04:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подход администрации президента США Дональда Трампа к необходимости наладить мир на Украине через переговоры импонирует Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны."Они (администрация Трампа - ред.) говорят о том, что необходимо как можно скорее наладить мир и сделать это посредством переговоров. Мы также уже отмечали, что эта позиция нам больше импонирует по сравнению с предыдущей администрацией, и что здесь мы абсолютно соглашаемся с американской администрацией", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Украина, Москва, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, США
В Кремле поддержали подход Трампа к переговорам по Украине
Песков: администрация Трампа импонирует Москве подходом через переговоры