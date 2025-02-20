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Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам - РИА Новости, 20.02.2025
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12:28 20.02.2025 (обновлено: 14:07 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/peskov-2000515121.html
Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам
Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам - РИА Новости, 20.02.2025
Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам
Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:28:00+03:00
2025-02-20T14:07:00+03:00
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
сергей лавров
сша
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам", — сказал он.В Кремле не исключают новых обменов заключенными между Россией и США, уточнил Песков.Другие заявления пресс-секретаря президента:Переговоры России и СШАВо вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000258611.html
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россия
сша
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россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика, сергей лавров, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато, в мире
Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика, Сергей Лавров, США, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, В мире
Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам

Песков: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам", — сказал он.
Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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19 февраля, 13:22
В Кремле не исключают новых обменов заключенными между Россией и США, уточнил Песков.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
  • Подход Дональда Трампа к необходимости наладить мир на Украине через переговоры импонирует.
  • Россия считает, что цели на Украине должны достигаться мирными средствами.
  • В вопросах урегулирования конфликта пока мало конкретики.
  • Размещение военного контингента стран НАТО на Украине неприемлемо.
  • Администрация Джо Байдена хотела войны на Украине и тратила на это деньги американцев.
  • Украинский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству.
  • Риторика Владимира Зеленского и других представителей Киева оставляет желать лучшего.
  • Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом.
  • Рейтинг Зеленского падает, это очевидная тенденция.
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19 февраля, 19:02

Переговоры России и США

Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
Вчера, 08:00
 
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