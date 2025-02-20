https://ria.ru/20250220/peskov-2000515121.html

Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам

Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам - РИА Новости, 20.02.2025

Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам

Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:28:00+03:00

2025-02-20T12:28:00+03:00

2025-02-20T14:07:00+03:00

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

политика

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сша

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам", — сказал он.В Кремле не исключают новых обменов заключенными между Россией и США, уточнил Песков.Другие заявления пресс-секретаря президента:Переговоры России и СШАВо вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

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https://ria.ru/20250219/tramp-2000383780.html

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

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сша

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