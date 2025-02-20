Кремль: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам
Песков: Россия и США договорились возобновить диалог по всем параметрам
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам", — сказал он.
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В Кремле не исключают новых обменов заключенными между Россией и США, уточнил Песков.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
- Подход Дональда Трампа к необходимости наладить мир на Украине через переговоры импонирует.
- Россия считает, что цели на Украине должны достигаться мирными средствами.
- В вопросах урегулирования конфликта пока мало конкретики.
- Размещение военного контингента стран НАТО на Украине неприемлемо.
- Администрация Джо Байдена хотела войны на Украине и тратила на это деньги американцев.
- Украинский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству.
- Риторика Владимира Зеленского и других представителей Киева оставляет желать лучшего.
- Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом.
- Рейтинг Зеленского падает, это очевидная тенденция.
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Переговоры России и США
Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.