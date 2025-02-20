https://ria.ru/20250220/peskov-2000514575.html

Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом

Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом - РИА Новости, 20.02.2025

Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом

Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:26:00+03:00

2025-02-20T12:26:00+03:00

2025-02-20T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны."Мы видим, что определённые есть разногласия между Вашингтоном и Киевом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.

https://ria.ru/20250220/peskov-2000514575.html

киев

вашингтон (штат)

москва

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киев, вашингтон (штат), москва, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, украина