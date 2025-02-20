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Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом - РИА Новости, 20.02.2025
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12:26 20.02.2025 (обновлено: 12:40 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/peskov-2000514575.html
Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом
Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом - РИА Новости, 20.02.2025
Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом
Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:26:00+03:00
2025-02-20T12:40:00+03:00
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вашингтон (штат)
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в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны."Мы видим, что определённые есть разногласия между Вашингтоном и Киевом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
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киев, вашингтон (штат), москва, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, украина
Киев, Вашингтон (штат), Москва, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом

Песков: Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва фиксирует разногласия между Вашингтоном и Киевом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
"Мы видим, что определённые есть разногласия между Вашингтоном и Киевом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле пост Трампа свидетельством разногласий между Украиной и США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Песков заявил, что Москва фиксирует противоречия между Вашингтоном и Киевом
Вчера, 12:26
 
КиевВашингтон (штат)МоскваВ миреДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина
 
 
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