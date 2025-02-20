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"Пряник для России". В Польше назвали условия Трампа для сделки по Украине - РИА Новости, 20.02.2025
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21:48 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/peregovory-2000658238.html
"Пряник для России". В Польше назвали условия Трампа для сделки по Украине
"Пряник для России". В Польше назвали условия Трампа для сделки по Украине - РИА Новости, 20.02.2025
"Пряник для России". В Польше назвали условия Трампа для сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп заговорил о выборах на Украине для того, чтобы избавиться от Владимира Зеленского, пишет польское издание Do Rzeczy. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:48:00+03:00
2025-02-20T21:48:00+03:00
в мире
польша
украина
германия
мюнхенская конференция по безопасности
дональд трамп
сша
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заговорил о выборах на Украине для того, чтобы избавиться от Владимира Зеленского, пишет польское издание Do Rzeczy."Включив в повестку переговоров тему выборов на Украине, Трамп выступает за слив Зеленского и всей мафиозной олигархии, которая сегодня управляет Украиной", — говорится в тексте.По мнению автора статьи, таким способом США намерены добиться власти с более близкой позицией, а также послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину."Это один из “пряников”, приготовленных Трампом для Путина. &lt;...&gt; Но, прежде всего, речь идет об отстранении от участия в будущих доходах с Украины Германии, которая купила олигархов и самого Зеленского обещанием будущих откатов от немецких инвестиций", — написал обозреватель издания Рафал Земкевич.Накануне президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250220/trump-2000636345.html
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в мире, польша, украина, германия, мюнхенская конференция по безопасности, дональд трамп, сша, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Германия, Мюнхенская конференция по безопасности, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Пряник для России". В Польше назвали условия Трампа для сделки по Украине

Do Rzeczy: Трамп намерен избавиться от Зеленского на Украине

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заговорил о выборах на Украине для того, чтобы избавиться от Владимира Зеленского, пишет польское издание Do Rzeczy.
"Включив в повестку переговоров тему выборов на Украине, Трамп выступает за слив Зеленского и всей мафиозной олигархии, которая сегодня управляет Украиной", — говорится в тексте.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ
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По мнению автора статьи, таким способом США намерены добиться власти с более близкой позицией, а также послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину.
"Это один из “пряников”, приготовленных Трампом для Путина. <...> Но, прежде всего, речь идет об отстранении от участия в будущих доходах с Украины Германии, которая купила олигархов и самого Зеленского обещанием будущих откатов от немецких инвестиций", — написал обозреватель издания Рафал Земкевич.
Накануне президент США назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.
Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреПольшаУкраинаГерманияМюнхенская конференция по безопасностиДональд ТрампСШАВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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