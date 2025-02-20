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Пентагон хочет сократить расходы на оборону в 2026 году на восемь процентов - РИА Новости, 20.02.2025
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02:17 20.02.2025 (обновлено: 02:22 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pentagon-2000436418.html
Пентагон хочет сократить расходы на оборону в 2026 году на восемь процентов
Пентагон хочет сократить расходы на оборону в 2026 году на восемь процентов - РИА Новости, 20.02.2025
Пентагон хочет сократить расходы на оборону в 2026 году на восемь процентов
Пентагон намерен сократить расходы в рамках бюджета на оборону в 2026 финансовом году на 50 миллиардов долларов или 8% от их общего объема, говорится в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:17:00+03:00
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министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Пентагон намерен сократить расходы в рамках бюджета на оборону в 2026 финансовом году на 50 миллиардов долларов или 8% от их общего объема, говорится в заявлении ведомства."Коррекции запланированы на уровне 8% бюджета администрации (бывшего президента Джо - ред.) Байдена на 2026 финансовый год, что в общей сложности составляет около 50 миллиардов долларов", - указано в сообщении американского минобороны.В Пентагоне отметили, что ведомство намерено сформировать перечень потенциальных корректировок корректировок оборонного бюджета, а сэкономленные средства будут перераспределены на приоритеты в рамках политики действующего президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250219/pentagon-2000322117.html
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министерство обороны сша, в мире, дональд трамп, сша
Министерство обороны США, В мире, Дональд Трамп, США
Пентагон хочет сократить расходы на оборону в 2026 году на восемь процентов

Пентагон хочет сократить расходы в 2026 году на 50 миллиардов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Пентагон намерен сократить расходы в рамках бюджета на оборону в 2026 финансовом году на 50 миллиардов долларов или 8% от их общего объема, говорится в заявлении ведомства.
"Коррекции запланированы на уровне 8% бюджета администрации (бывшего президента Джо - ред.) Байдена на 2026 финансовый год, что в общей сложности составляет около 50 миллиардов долларов", - указано в сообщении американского минобороны.
В Пентагоне отметили, что ведомство намерено сформировать перечень потенциальных корректировок корректировок оборонного бюджета, а сэкономленные средства будут перераспределены на приоритеты в рамках политики действующего президента США Дональда Трампа.
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