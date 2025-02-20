https://ria.ru/20250220/pentagon-2000436418.html

Пентагон хочет сократить расходы на оборону в 2026 году на восемь процентов

Пентагон хочет сократить расходы на оборону в 2026 году на восемь процентов - РИА Новости, 20.02.2025

Пентагон хочет сократить расходы на оборону в 2026 году на восемь процентов

Пентагон намерен сократить расходы в рамках бюджета на оборону в 2026 финансовом году на 50 миллиардов долларов или 8% от их общего объема, говорится в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:17:00+03:00

2025-02-20T02:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Пентагон намерен сократить расходы в рамках бюджета на оборону в 2026 финансовом году на 50 миллиардов долларов или 8% от их общего объема, говорится в заявлении ведомства."Коррекции запланированы на уровне 8% бюджета администрации (бывшего президента Джо - ред.) Байдена на 2026 финансовый год, что в общей сложности составляет около 50 миллиардов долларов", - указано в сообщении американского минобороны.В Пентагоне отметили, что ведомство намерено сформировать перечень потенциальных корректировок корректировок оборонного бюджета, а сэкономленные средства будут перераспределены на приоритеты в рамках политики действующего президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250219/pentagon-2000322117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны сша, в мире, дональд трамп, сша