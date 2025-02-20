Хегсет может уволить генералов, несогласных с позицией Трампа, пишут СМИ
NBC News: Хегсет может уволить несогласных с Трампом генералов и адмиралов
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных военных уровня генералов и адмиралов, большая часть которых выступала за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, либо высказывали мнения, противоречащие позиции действующей американской администрации, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Министр обороны Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда военных генералов и адмиралов уже на этой неделе… чиновники заявляют, что время объявления о решениях может измениться", - говорится в публикации.
Телеканал указывает, что одним из возможных кандидатов на увольнение может оказаться председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, поскольку глава Белого дома и окружение призывали к его немедленному увольнению.
Как отмечается, большая часть имен в списке - это высокопоставленные офицеры, которые выступали за инициативы в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) или высказывали мнения, противоречащие повестке администрации президента США Дональда Трампа.
"Большинство из тех, кто попал в список, были тесно связаны с бывшим министром обороны Ллойдом Остином", - добавляет телеканал.
Также указывается, что на место уволенных офицеров, как ожидается, будут поставлены те, чьи взгляды больше соответствуют линии действующей американской администрации.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на служебную записку и информированные источники сообщила, что администрация Трампа поручила Пентагону подготовить планы ежегодного сокращения бюджета на 8% в течение ближайших пяти лет. Как отмечает газета, эти меры могут привести к ежегодному сокращению бюджета Пентагона на десятки миллиардов долларов. Согласно записке, Хегсет поручил подготовить планы сокращения бюджета к 24 февраля.