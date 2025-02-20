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В Калуге ребенок получил травмы, разбирая патрон

В Калуге ребенок получил травмы, разбирая патрон - РИА Новости, 20.02.2025

В Калуге ребенок получил травмы, разбирая патрон

Двенадцатилетний мальчик в Калуге получил травмы, когда разбирал пиротехнический патрон, и тот взорвался, сообщило СУСК России по Калужской области. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:08:00+03:00

2025-02-20T13:08:00+03:00

2025-02-20T13:08:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик в Калуге получил травмы, когда разбирал пиротехнический патрон, и тот взорвался, сообщило СУСК России по Калужской области. Инцидент произошел в квартире одного из домов в Калуге. "Со слов родителей, их 12-летний сын находился в своей комнате, когда они услышали хлопок. Мальчик рассказал, что он сидел за столом и разбирал найденный пиротехнический патрон. В результате инцидента у ребёнка были травмированы два пальца на руке и грудная клетка", - говорится в сообщении. Мальчик доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, отмечают в СУСК. "Следователи СК проводят мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, и проверку условий жизни, воспитания и обучения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует следственное управление.

https://ria.ru/20230429/proisshestvie-1868656452.html

калуга

россия

калужская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, калуга, россия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)