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В Калуге ребенок получил травмы, разбирая патрон - РИА Новости, 20.02.2025
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13:08 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/patron-2000529371.html
В Калуге ребенок получил травмы, разбирая патрон
В Калуге ребенок получил травмы, разбирая патрон - РИА Новости, 20.02.2025
В Калуге ребенок получил травмы, разбирая патрон
Двенадцатилетний мальчик в Калуге получил травмы, когда разбирал пиротехнический патрон, и тот взорвался, сообщило СУСК России по Калужской области. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:08:00+03:00
2025-02-20T13:08:00+03:00
происшествия
калуга
россия
калужская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик в Калуге получил травмы, когда разбирал пиротехнический патрон, и тот взорвался, сообщило СУСК России по Калужской области. Инцидент произошел в квартире одного из домов в Калуге. "Со слов родителей, их 12-летний сын находился в своей комнате, когда они услышали хлопок. Мальчик рассказал, что он сидел за столом и разбирал найденный пиротехнический патрон. В результате инцидента у ребёнка были травмированы два пальца на руке и грудная клетка", - говорится в сообщении. Мальчик доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, отмечают в СУСК. "Следователи СК проводят мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, и проверку условий жизни, воспитания и обучения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует следственное управление.
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россия
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происшествия, калуга, россия, калужская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калуга, Россия, Калужская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калуге ребенок получил травмы, разбирая патрон

В Калуге 12-летний мальчик получил травмы при разборе пиротехнического патрона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой помощи
Красный крест на автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик в Калуге получил травмы, когда разбирал пиротехнический патрон, и тот взорвался, сообщило СУСК России по Калужской области.
Инцидент произошел в квартире одного из домов в Калуге.
"Со слов родителей, их 12-летний сын находился в своей комнате, когда они услышали хлопок. Мальчик рассказал, что он сидел за столом и разбирал найденный пиротехнический патрон. В результате инцидента у ребёнка были травмированы два пальца на руке и грудная клетка", - говорится в сообщении.
Мальчик доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, отмечают в СУСК.
"Следователи СК проводят мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, и проверку условий жизни, воспитания и обучения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует следственное управление.
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