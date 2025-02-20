https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000659577.html

Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров

Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров - РИА Новости, 20.02.2025

Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров

Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате утечек западного оружия с территории Украины, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:04:00+03:00

2025-02-20T22:04:00+03:00

2025-02-20T22:47:00+03:00

в мире

украина

сша

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате утечек западного оружия с территории Украины, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД "Большой двадцатки"."Террористические группировки по всему миру "подпитываются" поставками западного оружия, утекающего с Украины", - указал министр.По его словам, "в духе "двойных стандартов" Запад делит боевиков на "своих" и "чужих". В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов "Северные потоки", отметил Лавров.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659475.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, сергей лавров