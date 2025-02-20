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Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров
Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров - РИА Новости, 20.02.2025
Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров
Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате утечек западного оружия с территории Украины, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:04:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате утечек западного оружия с территории Украины, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД "Большой двадцатки"."Террористические группировки по всему миру "подпитываются" поставками западного оружия, утекающего с Украины", - указал министр.По его словам, "в духе "двойных стандартов" Запад делит боевиков на "своих" и "чужих". В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов "Северные потоки", отметил Лавров.
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в мире, украина, сша, сергей лавров
В мире, Украина, США, Сергей Лавров
Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров
Лавров: террористы по всему миру подпитываются западным оружием с Украины