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Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров - РИА Новости, 20.02.2025
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22:04 20.02.2025 (обновлено: 22:47 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000659577.html
Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров
Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров - РИА Новости, 20.02.2025
Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров
Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате утечек западного оружия с территории Украины, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:04:00+03:00
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в мире
украина
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате утечек западного оружия с территории Украины, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД "Большой двадцатки"."Террористические группировки по всему миру "подпитываются" поставками западного оружия, утекающего с Украины", - указал министр.По его словам, "в духе "двойных стандартов" Запад делит боевиков на "своих" и "чужих". В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов "Северные потоки", отметил Лавров.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659475.html
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в мире, украина, сша, сергей лавров
В мире, Украина, США, Сергей Лавров
Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров

Лавров: террористы по всему миру подпитываются западным оружием с Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Угрозы международного терроризма сохраняют остроту в результате утечек западного оружия с территории Украины, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД "Большой двадцатки".
«
"Террористические группировки по всему миру "подпитываются" поставками западного оружия, утекающего с Украины", - указал министр.
По его словам, "в духе "двойных стандартов" Запад делит боевиков на "своих" и "чужих". В Европе такая близорукая политика уже привела к терактам против трубопроводов "Северные потоки", отметил Лавров.
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