https://ria.ru/20250220/orel-2000534791.html

Обвиняемый в двойном убийстве в Орле признался в преступлении

Обвиняемый в двойном убийстве в Орле признался в преступлении - РИА Новости, 20.02.2025

Обвиняемый в двойном убийстве в Орле признался в преступлении

Обвиняемый в двойном убийстве молотком в Орле признался в преступлении, сообщив, что вложил орудие убийства в руку погибшему мужчине, чтобы сбить с толку... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:31:00+03:00

2025-02-20T13:31:00+03:00

2025-02-20T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Обвиняемый в двойном убийстве молотком в Орле признался в преступлении, сообщив, что вложил орудие убийства в руку погибшему мужчине, чтобы сбить с толку следствие, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области. В понедельник в СУСК РФ по Орловской области и в УМВД России по региону сообщали о задержании в Орле подозреваемого в убийстве мужчины и женщины при помощи молотка, заведено уголовное дело, ранее судимого фигуранта поместили под стражу. Отмечалось, что погибшие в компании знакомого распивали спиртные напитки в квартире дома по улице Андреева, когда между ними возникла ссора, у погибших зафиксированы множественные открытые черепно-мозговые травмы. "В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном. Сообщил, что в ночь с 7 на 8 февраля 2025 года вместе со своими знакомыми мужчиной и женщиной находился в квартире, которую они снимали в одном из домов в Заводском районе города Орла. Между ним и потерпевшими на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого он нанес им удары молотком, отчего они скончались на месте. Затем с целью инсценировки и сокрытия следов он вложил орудие преступления в руку потерпевшему", – говорится в сообщении. Затем, как уточнили в ведомстве, мужчина похитил из квартиры банковскую карту женщины, закрыл входную дверь на ключ, скрылся с места преступления и выбросил ключ во дворе дома. "Следственными органами СК России по Орловской области в местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", – добавили в СУСК.

https://ria.ru/20250123/peterburg-1995102237.html

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происшествия, жилье, россия, орел, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)