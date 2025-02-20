https://ria.ru/20250220/opros-2000572016.html

ВЦИОМ рассказал об уровне поддержки россиянами СВО

ВЦИОМ рассказал об уровне поддержки россиянами СВО - РИА Новости, 20.02.2025

ВЦИОМ рассказал об уровне поддержки россиянами СВО

Уровень поддержки россиянами решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции сохраняется высоким уже на протяжении трех лет, с... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:35:00+03:00

2025-02-20T15:35:00+03:00

2025-02-20T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

валерий федоров

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уровень поддержки россиянами решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции сохраняется высоким уже на протяжении трех лет, с момента ее начала он не опускался ниже двух третей от общего числа респондентов, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Фиксируется доля тех, кто поддерживает решение провести специальную военную операцию. Эта доля менялась, но мы видим, что никогда за эти три года она не опускалась ниже двух третей от общего числа опрошенных", - сказал Федоров в ходе круглого стола экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Три года СВО: как изменилась Россия", который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он также отметил, что большинство россиян не просто декларируют поддержку проведения спецоперации, но и оказывают ее на деле. По словам Федорова, 67% опрошенных единожды или неоднократно оказывали помощь российским военным или жителям новых регионов. "Несмотря на целый ряд сложных ситуаций, а война без них, конечно же, не обходится, уровень поддержки президента, как нашего национального лидера, не только остается высоким, он еще и значимо вырос... Если в январе 2022 года 64% опрошенных одобряли работу Владимира Путина, то уже в марте (2022 года - ред.) эта доля достигла 78%", - добавил глава ВЦИОМ.

https://ria.ru/20250214/bolshinstvo-1999311817.html

https://ria.ru/20250220/polovina-2000567387.html

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общество, россия, валерий федоров, владимир путин, вциом