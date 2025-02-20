Рейтинг@Mail.ru
ВЦИОМ рассказал об уровне поддержки россиянами СВО - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 20.02.2025 (обновлено: 15:39 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/opros-2000572016.html
ВЦИОМ рассказал об уровне поддержки россиянами СВО
ВЦИОМ рассказал об уровне поддержки россиянами СВО - РИА Новости, 20.02.2025
ВЦИОМ рассказал об уровне поддержки россиянами СВО
Уровень поддержки россиянами решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции сохраняется высоким уже на протяжении трех лет, с... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:35:00+03:00
2025-02-20T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
валерий федоров
владимир путин
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e42fab66ff2e12eaa35c6c62e69061b.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уровень поддержки россиянами решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции сохраняется высоким уже на протяжении трех лет, с момента ее начала он не опускался ниже двух третей от общего числа респондентов, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Фиксируется доля тех, кто поддерживает решение провести специальную военную операцию. Эта доля менялась, но мы видим, что никогда за эти три года она не опускалась ниже двух третей от общего числа опрошенных", - сказал Федоров в ходе круглого стола экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Три года СВО: как изменилась Россия", который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он также отметил, что большинство россиян не просто декларируют поддержку проведения спецоперации, но и оказывают ее на деле. По словам Федорова, 67% опрошенных единожды или неоднократно оказывали помощь российским военным или жителям новых регионов. "Несмотря на целый ряд сложных ситуаций, а война без них, конечно же, не обходится, уровень поддержки президента, как нашего национального лидера, не только остается высоким, он еще и значимо вырос... Если в январе 2022 года 64% опрошенных одобряли работу Владимира Путина, то уже в марте (2022 года - ред.) эта доля достигла 78%", - добавил глава ВЦИОМ.
https://ria.ru/20250214/bolshinstvo-1999311817.html
https://ria.ru/20250220/polovina-2000567387.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224069_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_465d132541c5de005dfe55bf37412b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий федоров, владимир путин, вциом
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валерий Федоров, Владимир Путин, ВЦИОМ
ВЦИОМ рассказал об уровне поддержки россиянами СВО

Глава ВЦИОМ Федоров оценил уровень поддержки россиянами СВО как высокий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Танк Т-72Б3М. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уровень поддержки россиянами решения президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции сохраняется высоким уже на протяжении трех лет, с момента ее начала он не опускался ниже двух третей от общего числа респондентов, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Фиксируется доля тех, кто поддерживает решение провести специальную военную операцию. Эта доля менялась, но мы видим, что никогда за эти три года она не опускалась ниже двух третей от общего числа опрошенных", - сказал Федоров в ходе круглого стола экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Три года СВО: как изменилась Россия", который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
14 февраля, 10:27
Он также отметил, что большинство россиян не просто декларируют поддержку проведения спецоперации, но и оказывают ее на деле. По словам Федорова, 67% опрошенных единожды или неоднократно оказывали помощь российским военным или жителям новых регионов.
"Несмотря на целый ряд сложных ситуаций, а война без них, конечно же, не обходится, уровень поддержки президента, как нашего национального лидера, не только остается высоким, он еще и значимо вырос... Если в январе 2022 года 64% опрошенных одобряли работу Владимира Путина, то уже в марте (2022 года - ред.) эта доля достигла 78%", - добавил глава ВЦИОМ.
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опрос показал отношение британцев к отправке войск на Украину
Вчера, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВалерий ФедоровВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала