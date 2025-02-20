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Опрос показал опасения жителей США от действий Маска на его посту - РИА Новости, 20.02.2025
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15:25 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/opros-2000570463.html
Опрос показал опасения жителей США от действий Маска на его посту
Опрос показал опасения жителей США от действий Маска на его посту - РИА Новости, 20.02.2025
Опрос показал опасения жителей США от действий Маска на его посту
Большинство американцев опасаются, что действия главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска могут негативно сказаться на РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:25:00+03:00
2025-02-20T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости/Прайм. Большинство американцев опасаются, что действия главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска могут негативно сказаться на программах соцобеспечения, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер, которое Маск ранее обвинил в получении миллионов долларов от властей США. Ранее американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, потребовал от агентства вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности, от министерства обороны, о чем он заявил в соцсети Truth Social. Согласно результатам опроса, 58% респондентов заявили, что опасаются, что деятельность Маска в федеральном правительстве может привести к задержкам выплат пенсий по программам социального обеспечения, а также студенческой помощи. Не согласились с этим утверждением 29% участников опроса. При этом рабочую группу Маска, занимающуюся сокращением государственных расходов, поддерживают только 42% респондентов, против нее выступили 53%. Кроме того, 71% опрошенных полагают, что наиболее богатые американцы оказывают чересчур сильное влияние на Белый дом, а 69% респондентов заявили, что богачи зарабатывают на связях с ним. Опрос проводился 13-18 февраля среди 4145 американцев. Погрешность составляет два процентных пункта. Маск ранее заявлял о "крупнейшем мошенничестве" в истории, комментируя информацию о том, что количество живущих американцев, получающих социальные пособия, якобы превышает численность населения страны.
https://ria.ru/20250204/minfin-1997247557.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Опрос показал опасения жителей США от действий Маска на его посту

Ipsos: в США опасаются, что действия Маска негативно скажутся на соцобеспечении

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости/Прайм. Большинство американцев опасаются, что действия главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска могут негативно сказаться на программах соцобеспечения, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos и агентством Рейтер, которое Маск ранее обвинил в получении миллионов долларов от властей США.
Ранее американский предприниматель и глава DOGE Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, потребовал от агентства вернуть деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности, от министерства обороны, о чем он заявил в соцсети Truth Social.
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Согласно результатам опроса, 58% респондентов заявили, что опасаются, что деятельность Маска в федеральном правительстве может привести к задержкам выплат пенсий по программам социального обеспечения, а также студенческой помощи. Не согласились с этим утверждением 29% участников опроса.
При этом рабочую группу Маска, занимающуюся сокращением государственных расходов, поддерживают только 42% респондентов, против нее выступили 53%.
Кроме того, 71% опрошенных полагают, что наиболее богатые американцы оказывают чересчур сильное влияние на Белый дом, а 69% респондентов заявили, что богачи зарабатывают на связях с ним.
Опрос проводился 13-18 февраля среди 4145 американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.
Маск ранее заявлял о "крупнейшем мошенничестве" в истории, комментируя информацию о том, что количество живущих американцев, получающих социальные пособия, якобы превышает численность населения страны.
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В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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