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Опрос показал, что ХДС/ХСС остается лидером предвыборной гонки в Германии - РИА Новости, 20.02.2025
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12:20 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/opros-2000512890.html
Опрос показал, что ХДС/ХСС остается лидером предвыборной гонки в Германии
Опрос показал, что ХДС/ХСС остается лидером предвыборной гонки в Германии - РИА Новости, 20.02.2025
Опрос показал, что ХДС/ХСС остается лидером предвыборной гонки в Германии
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:20:00+03:00
2025-02-20T12:20:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
сара вагенкнехт
хдс/хсс
bild
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild. По данным опроса, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): её поддерживают 5% опрошенных. Свободная демократическая партия (СвДП) с рейтингом в 4%, напротив, рискует покинуть парламент. Bild отмечает, что в такой ситуации лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу после выборов придется формировать трехпартийную коалицию, чтобы иметь большинство. Мерц ранее неоднократно отказывался от коалиции с "АдГ" и самым вероятным вариантом является коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёных". При этом, как отмечает таблоид, в этом случае Мерцу придется пойти на ещё большие компромиссы. "Мерцу пришлось бы столкнуться с серьезным сопротивлением по центральным инициативам: в случае ужесточения законов о предоставлении убежища - с сопротивлением "Зеленых", в случае реформы гражданских пособий - с сопротивлением СДПГ", - пишет Bild. Опрос был проведен 18 и 19 февраля, в нем приняли участие 2 086 человека. Данные о статистической погрешности не приводятся. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
https://ria.ru/20250219/merts-2000193630.html
https://ria.ru/20241126/germaniya-1985803473.html
https://ria.ru/20250128/opros-1995967271.html
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в мире, германия, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Bild
Опрос показал, что ХДС/ХСС остается лидером предвыборной гонки в Германии

Bild: ХДС/ХСС с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом 30% остается лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
По данным опроса, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15% поддержки, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 21%. Поддержать партию "Зелёные" готовы 13%, партию "Левые" - 7%.
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Мерц заявил, что в случае провала ХДС/ХСС к власти в Германии придет АдГ
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На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): её поддерживают 5% опрошенных.
Свободная демократическая партия (СвДП) с рейтингом в 4%, напротив, рискует покинуть парламент.
Bild отмечает, что в такой ситуации лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу после выборов придется формировать трехпартийную коалицию, чтобы иметь большинство. Мерц ранее неоднократно отказывался от коалиции с "АдГ" и самым вероятным вариантом является коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёных".
При этом, как отмечает таблоид, в этом случае Мерцу придется пойти на ещё большие компромиссы.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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"Мерцу пришлось бы столкнуться с серьезным сопротивлением по центральным инициативам: в случае ужесточения законов о предоставлении убежища - с сопротивлением "Зеленых", в случае реформы гражданских пособий - с сопротивлением СДПГ", - пишет Bild.
Опрос был проведен 18 и 19 февраля, в нем приняли участие 2 086 человека. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
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