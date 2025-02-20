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На Кубани объявили ракетную опасность
На Кубани объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.02.2025
На Кубани объявили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности получен в Краснодарском крае, жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:51:00+03:00
2025-02-20T18:51:00+03:00
2025-02-20T18:51:00+03:00
краснодарский край
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности получен в Краснодарском крае, жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Получен сигнал "Ракетная опасность" в Краснодарском крае! Рекомендовано проследовать в подвальные помещения или в помещения без окон!" - говорится в сообщении.
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краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Кубани объявили ракетную опасность
На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность