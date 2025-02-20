https://ria.ru/20250220/opasnost-2000630937.html

На Кубани объявили ракетную опасность

На Кубани объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.02.2025

На Кубани объявили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности получен в Краснодарском крае, жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:51:00+03:00

2025-02-20T18:51:00+03:00

2025-02-20T18:51:00+03:00

краснодарский край

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности получен в Краснодарском крае, жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях, сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Получен сигнал "Ракетная опасность" в Краснодарском крае! Рекомендовано проследовать в подвальные помещения или в помещения без окон!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

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2025

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краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, безопасность