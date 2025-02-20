https://ria.ru/20250220/opasnost-2000626225.html

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.02.2025

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:27:00+03:00

2025-02-20T18:27:00+03:00

2025-02-20T18:28:00+03:00

крымский район

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. "Получен сигнал "беспилотная опасность" на территории Крымского района. При необходимости будут включены сирены. Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал он. Власти просят не выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб в соцсети.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

крымский район

краснодарский край

россия

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крымский район, краснодарский край, россия