https://ria.ru/20250220/opasnost-2000626225.html
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.02.2025
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:27:00+03:00
2025-02-20T18:27:00+03:00
2025-02-20T18:28:00+03:00
крымский район
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. "Получен сигнал "беспилотная опасность" на территории Крымского района. При необходимости будут включены сирены. Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал он. Власти просят не выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб в соцсети.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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крымский район, краснодарский край, россия
Крымский район, Краснодарский край, Россия
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Глава муниципалитета Лесь: в Крымском районе Кубани объявили опасность БПЛА