https://ria.ru/20250220/oon-2000547707.html

США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН

США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 20.02.2025

США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН

Вашингтон впервые с начала спецоперации не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:17:00+03:00

2025-02-20T14:17:00+03:00

2025-02-20T16:39:00+03:00

сша

украина

оон

в мире

россия

генеральная ассамблея оон

канада

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg

ООН/МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вашингтон впервые с начала спецоперации не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Среди авторов указаны: Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. США в этом списке нет.Нынешний проект под названием "Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", который подготовили к 24 февраля, требует от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Москву вновь обвинили в обстрелах гражданской инфраструктуры, при этом Россия не раз заявляла, что наносит лишь точечные удары по военным объектам. Между тем террористические атаки Киева против мирного населения, как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не упоминаются.С февраля 2022 года Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы. Все они призывают Россию вывести в одностороннем порядке войска с Украины.В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".

https://ria.ru/20250218/oon-2000162802.html

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336311.html

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

сша

украина

россия

канада

германия

франция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, оон, в мире, россия, генеральная ассамблея оон, канада, германия, франция, москва, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины