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США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 20.02.2025
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14:17 20.02.2025 (обновлено: 16:39 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/oon-2000547707.html
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН - РИА Новости, 20.02.2025
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН
Вашингтон впервые с начала спецоперации не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:17:00+03:00
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ООН/МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вашингтон впервые с начала спецоперации не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Среди авторов указаны: Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. США в этом списке нет.Нынешний проект под названием "Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", который подготовили к 24 февраля, требует от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Москву вновь обвинили в обстрелах гражданской инфраструктуры, при этом Россия не раз заявляла, что наносит лишь точечные удары по военным объектам. Между тем террористические атаки Киева против мирного населения, как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не упоминаются.С февраля 2022 года Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы. Все они призывают Россию вывести в одностороннем порядке войска с Украины.В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
https://ria.ru/20250218/oon-2000162802.html
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336311.html
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сша, украина, оон, в мире, россия, генеральная ассамблея оон, канада, германия, франция, москва, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины
США, Украина, ООН, В мире, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, Канада, Германия, Франция, Москва, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции в ООН

США впервые с начала СВО не стали соавторами проекта резолюции ГА ООН по Украине

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН/МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вашингтон впервые с начала спецоперации не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Среди авторов указаны: Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. США в этом списке нет.
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В ООН приняли к сведению переговоры делегаций России и США
18 февраля, 20:44
Нынешний проект под названием "Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине", который подготовили к 24 февраля, требует от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Москву вновь обвинили в обстрелах гражданской инфраструктуры, при этом Россия не раз заявляла, что наносит лишь точечные удары по военным объектам. Между тем террористические атаки Киева против мирного населения, как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции не упоминаются.
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Небензя рассказал о позиции ООН по Украине после смены власти в США
10 февраля, 07:50
С февраля 2022 года Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы. Все они призывают Россию вывести в одностороннем порядке войска с Украины.
В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
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СШАУкраинаООНВ миреРоссияГенеральная Ассамблея ООНКанадаГерманияФранцияМоскваДональд ТрампДжо БайденВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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