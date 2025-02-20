Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/odessa-2000455442.html
В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали
В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали - РИА Новости, 20.02.2025
В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали
Тепломагистраль повреждена в Одессе на юге Украины после взрывов, часть абонентов осталась без отопления, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:26:00+03:00
2025-02-20T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
геннадий труханов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832127818_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f86b111c44c016252f2e5682b3f2aa1c.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тепломагистраль повреждена в Одессе на юге Украины после взрывов, часть абонентов осталась без отопления, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. "Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы", - написал Труханов в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832127818_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d633c4eef1235887ba20ce5d89eb874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, украина, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали

Мэр Труханов сообщил о повреждении тепломагистрали в Одессе после взрывов

© AP Photo / Petros GiannakourisДым от взрыва в Одессе
Дым от взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Дым от взрыва в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тепломагистраль повреждена в Одессе на юге Украины после взрывов, часть абонентов осталась без отопления, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
"Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы", - написал Труханов в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаГеннадий ТрухановДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала