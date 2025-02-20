https://ria.ru/20250220/odessa-2000455442.html

В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали

В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали - РИА Новости, 20.02.2025

В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали

Тепломагистраль повреждена в Одессе на юге Украины после взрывов, часть абонентов осталась без отопления, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:26:00+03:00

2025-02-20T07:26:00+03:00

2025-02-20T07:26:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тепломагистраль повреждена в Одессе на юге Украины после взрывов, часть абонентов осталась без отопления, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. "Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы", - написал Труханов в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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Дарья Буймова

в мире, одесса, россия, украина, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины