В Одессе сообщили о повреждении тепломагистрали
Мэр Труханов сообщил о повреждении тепломагистрали в Одессе после взрывов
© AP Photo / Petros GiannakourisДым от взрыва в Одессе
© AP Photo / Petros Giannakouris
Дым от взрыва в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тепломагистраль повреждена в Одессе на юге Украины после взрывов, часть абонентов осталась без отопления, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
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"Повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление. После окончания работы оперативных служб наши специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы", - написал Труханов в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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