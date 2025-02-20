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Украинский беспилотник атаковал машину с семьей в Запорожской области - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 20.02.2025 (обновлено: 13:08 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/obstrel-2000505832.html
Украинский беспилотник атаковал машину с семьей в Запорожской области
Украинский беспилотник атаковал машину с семьей в Запорожской области - РИА Новости, 20.02.2025
Украинский беспилотник атаковал машину с семьей в Запорожской области
Украинский дрон атаковал машину с семьей в городе Пологи, есть пострадавший, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:47:00+03:00
2025-02-20T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
россия
киев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину с семьей в городе Пологи, есть пострадавший, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "ВСУ атаковали беспилотником гражданский автомобиль ВАЗ-2101 в городе Пологи. По предварительной информации, в машине находились три человека. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Женщина и ребенок не пострадали", — написал глава региона. Губернатор отметил, что семья находится под наблюдением медиков.Украинские военные регулярно обстреливают и атакуют беспилотниками Запорожскую область. Во вторник после сброса снаряда с БПЛА в Васильевке пострадал сотрудник скорой помощи.Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250104/dron-1992527129.html
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евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Россия, Киев
Украинский беспилотник атаковал машину с семьей в Запорожской области

Балицкий: дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Пологах, один человек пострадал

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в городе Пологи
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в городе Пологи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в городе Пологи
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину с семьей в городе Пологи, есть пострадавший, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"ВСУ атаковали беспилотником гражданский автомобиль ВАЗ-2101 в городе Пологи. По предварительной информации, в машине находились три человека. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Женщина и ребенок не пострадали", — написал глава региона.
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Губернатор отметил, что семья находится под наблюдением медиков.
Украинские военные регулярно обстреливают и атакуют беспилотниками Запорожскую область. Во вторник после сброса снаряда с БПЛА в Васильевке пострадал сотрудник скорой помощи.
Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская областьРоссияКиев
 
 
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