https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО
"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2025
"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО
В ходе зимней кампании российская армия не предпринимала крупномасштабных глубоких прорывов и десантов в тылу противника. Продолжается ползучее и неотвратимое... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:00:00+03:00
2025-02-20T08:00:00+03:00
2025-02-20T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
курахово
константиновка
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998555438_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb58887faaf4908c8fb559e9b0dc33af.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В ходе зимней кампании российская армия не предпринимала крупномасштабных глубоких прорывов и десантов в тылу противника. Продолжается ползучее и неотвратимое продвижение вглубь территорий, совсем недавно считавшихся подконтрольными Киеву. У ВСУ особых успехов нет — в их активе только Суджа Курской области и окрестности. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.Рывок на западСамое горячее направление, как и осенью, — Донецкое. После взятия Курахова (силами "Юга") и Великой Новоселки (подразделениями "Востока") оборона ВСУ тут откровенно посыпалась. Противник отошел в Дачное. Но ненадолго. Об освобождении этого поселка Минобороны сообщило в пятницу.Сейчас ВСУ выдавливают из села Улаклы. Когда две "клешни" российских подразделений, наступающих южнее трассы Н-15 (со стороны Сухих Ялов) и севернее (от Андреевки), сомкнутся в районе Константинополя, для противника возникнет очень непростая дилемма — либо пробиваться на запад под огнем дронов и артиллерии, либо выбрасывать белый флаг и пополнять обменный фонд.Есть и другие успехи. В частности, на прошлой неделе Минобороны отчиталось об освобождении Зеленого Поля в Волновахском районе ДНР. Село занимает стратегически важное положение на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — на трассе, соединяющей Великую Новоселку с Гуляйполем.Отсюда можно двигаться как на юго-запад к Орехову, чтобы выйти в тыл группировки ВСУ на Запорожском направлении, так и на север к Першотравенску, а потом — к Павлограду и Днепропетровску. Чем больше вариантов дальнейших действий, тем сложнее противнику распределять и без того растянутые по фронту силы. Главная задача российского Генштаба — не упустить момент, когда на каком-то участке оборона ВСУ просядет до критического уровня.Дойти до СлавянскаСевернее, на покровском участке Донецкого направления особых изменений в конфигурации линии фронта в последнее время не было. Шестидесятитысячный город неторопливо окружают, охватывая его с юга, запада и востока. Противник попытался контратаковать в районе Песчаного к юго-западу от Покровска с целью срезать выступ, сформированный российскими подразделениями, глубоко вклинившимися в украинскую оборону, но успеха не добился.Восточнее Покровска и Мирнограда группировка "Центр" значительно расширила зону контроля, освободив населенные пункты Воздвиженка, Барановка, Водяное Второе и Березовка, от которой меньше километра до трассы, ведущей из Покровско-Мирноградской агломерации в город Константиновка на севере ДНР. До этой автомагистрали уже добивает крупнокалиберный пулемет, что, несомненно, серьезно затруднит логистику ВСУ на условном центральнодонецком направлении.Очевидно, российское командование в Покровске и Мирнограде применит ту же тактику, что и в Угледаре, Авдеевке, Красногоровке и других городах. Никаких лобовых штурмов — методичное окружение, изоляция районов боевых действий и нарушение транспортного сообщения противника.То же самое, скорее всего, ждет главный укрепрайон ВСУ в Донбассе — агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. После освобождения Покровска и Мирнограда значительная часть группировки "Центр" сосредоточится на южном "бастионе" этой линии обороны — на Константиновке. После взятия под контроль Торецка (Дзержинска) к этому городу приблизились с юга. Подразделения, "дожимающие" Часов Яр, выйдут на него с востока. А покровская группировка, соответственно, пойдет с запада.Не исключено, что главный украинский укрепрайон в ДНР будут штурмовать и с севера. На днях Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Ямполовка на восточном берегу реки Жеребец. Это село, наравне с Тернами (освобожденными ранее) и Торским южнее представляет собой идеальный плацдарм для наступления на Лиман (Красный Лиман) с северо-востока. А от Лимана до Славянска — всего 18 километров по прямой.Торг территориямиЕсть подвижки и на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" заняли село Фиголевку западнее реки Оскол. Это уже четвертый населенный пункт, освобожденный на вражеском берегу, — после Двуречной, Западного и Новомлынского. Образовался плацдарм (километров десять по фронту) для наступления на Купянск с охватом его с севера и запада. Это грозит противнику потерей важнейшего логистического узла. Кроме того, с плацдарма можно двинуться на северо-запад к поселку Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.В курском приграничье продолжается выдавливание противника с занятых им российских территорий. В понедельник Минобороны проинформировало об освобождении важнейшего Свердликова. Это больно ударит по группировке вторжения. Оттуда до северо-западных окраин Суджи — 11 километров по ровной трассе 38К-030 и ни одного поселка или деревни, за которые могли бы зацепиться ВСУ. Однако прежде следует обезопасить фланги, взяв под контроль Лебедевку к северу и Новенькое к югу.Кроме того, противника выбили из нескольких опорных пунктов в лесополосах восточнее села. Не затихают упорные бои в Погребках, российская морская пехота наступает на западную окраину Куриловки. Враг перебрасывает подкрепления, пытается контратаковать. Несмотря на начало российско-американских переговоров, ВСУ по-прежнему упорно цепляются за Курскую область. Зеленский рассчитывает потом торговать этими территориями. Однако глава МИД Сергей Лавров однозначно заявил: о территориальных уступках Киеву "не может быть и речи".
https://ria.ru/20250217/pentagon-1999878490.html
донецкая народная республика
курахово
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, донецкая народная республика, курахово, константиновка, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Курахово, Константиновка, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В ходе зимней кампании российская армия не предпринимала крупномасштабных глубоких прорывов и десантов в тылу противника. Продолжается ползучее и неотвратимое продвижение вглубь территорий, совсем недавно считавшихся подконтрольными Киеву. У ВСУ особых успехов нет — в их активе только Суджа Курской области и окрестности. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.
Самое горячее направление, как и осенью, — Донецкое. После взятия Курахова (силами "Юга") и Великой Новоселки (подразделениями "Востока") оборона ВСУ тут откровенно посыпалась. Противник отошел в Дачное. Но ненадолго. Об освобождении этого поселка Минобороны сообщило в пятницу.
Сейчас ВСУ выдавливают из села Улаклы. Когда две "клешни" российских подразделений, наступающих южнее трассы Н-15 (со стороны Сухих Ялов) и севернее (от Андреевки), сомкнутся в районе Константинополя, для противника возникнет очень непростая дилемма — либо пробиваться на запад под огнем дронов и артиллерии, либо выбрасывать белый флаг и пополнять обменный фонд.
Есть и другие успехи. В частности, на прошлой неделе Минобороны отчиталось об освобождении Зеленого Поля в Волновахском районе ДНР. Село занимает стратегически важное положение на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — на трассе, соединяющей Великую Новоселку с Гуляйполем.
Отсюда можно двигаться как на юго-запад к Орехову, чтобы выйти в тыл группировки ВСУ на Запорожском направлении, так и на север к Першотравенску, а потом — к Павлограду и Днепропетровску. Чем больше вариантов дальнейших действий, тем сложнее противнику распределять и без того растянутые по фронту силы. Главная задача российского Генштаба — не упустить момент, когда на каком-то участке оборона ВСУ просядет до критического уровня.
Севернее, на покровском участке Донецкого направления особых изменений в конфигурации линии фронта в последнее время не было. Шестидесятитысячный город неторопливо окружают, охватывая его с юга, запада и востока. Противник попытался контратаковать в районе Песчаного к юго-западу от Покровска с целью срезать выступ, сформированный российскими подразделениями, глубоко вклинившимися в украинскую оборону, но успеха не добился.
Восточнее Покровска и Мирнограда группировка "Центр" значительно расширила зону контроля, освободив населенные пункты Воздвиженка, Барановка, Водяное Второе и Березовка, от которой меньше километра до трассы, ведущей из Покровско-Мирноградской агломерации в город Константиновка на севере ДНР. До этой автомагистрали уже добивает крупнокалиберный пулемет, что, несомненно, серьезно затруднит логистику ВСУ на условном центральнодонецком направлении.
Очевидно, российское командование в Покровске и Мирнограде применит ту же тактику, что и в Угледаре, Авдеевке, Красногоровке и других городах. Никаких лобовых штурмов — методичное окружение, изоляция районов боевых действий и нарушение транспортного сообщения противника.
То же самое, скорее всего, ждет главный укрепрайон ВСУ в Донбассе — агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. После освобождения Покровска и Мирнограда значительная часть группировки "Центр" сосредоточится на южном "бастионе" этой линии обороны — на Константиновке. После взятия под контроль Торецка (Дзержинска) к этому городу приблизились с юга. Подразделения, "дожимающие" Часов Яр, выйдут на него с востока. А покровская группировка, соответственно, пойдет с запада.
Не исключено, что главный украинский укрепрайон в ДНР будут штурмовать и с севера. На днях Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Ямполовка на восточном берегу реки Жеребец. Это село, наравне с Тернами (освобожденными ранее) и Торским южнее представляет собой идеальный плацдарм для наступления на Лиман (Красный Лиман) с северо-востока. А от Лимана до Славянска — всего 18 километров по прямой.
Есть подвижки и на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" заняли село Фиголевку западнее реки Оскол. Это уже четвертый населенный пункт, освобожденный на вражеском берегу, — после Двуречной, Западного и Новомлынского. Образовался плацдарм (километров десять по фронту) для наступления на Купянск с охватом его с севера и запада. Это грозит противнику потерей важнейшего логистического узла. Кроме того, с плацдарма можно двинуться на северо-запад к поселку Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.
В курском приграничье продолжается выдавливание противника с занятых им российских территорий. В понедельник Минобороны проинформировало об освобождении важнейшего Свердликова. Это больно ударит по группировке вторжения. Оттуда до северо-западных окраин Суджи — 11 километров по ровной трассе 38К-030 и ни одного поселка или деревни, за которые могли бы зацепиться ВСУ. Однако прежде следует обезопасить фланги, взяв под контроль Лебедевку к северу и Новенькое к югу.
Кроме того, противника выбили из нескольких опорных пунктов в лесополосах восточнее села. Не затихают упорные бои в Погребках, российская морская пехота наступает на западную окраину Куриловки. Враг перебрасывает подкрепления, пытается контратаковать. Несмотря на начало российско-американских переговоров, ВСУ по-прежнему упорно цепляются за Курскую область. Зеленский рассчитывает потом торговать этими территориями. Однако глава МИД Сергей Лавров однозначно заявил: о территориальных уступках Киеву "не может быть и речи".