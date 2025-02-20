https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html

"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО

"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2025

"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО

В ходе зимней кампании российская армия не предпринимала крупномасштабных глубоких прорывов и десантов в тылу противника. Продолжается ползучее и неотвратимое... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:00:00+03:00

2025-02-20T08:00:00+03:00

2025-02-20T09:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

курахово

константиновка

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998555438_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb58887faaf4908c8fb559e9b0dc33af.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В ходе зимней кампании российская армия не предпринимала крупномасштабных глубоких прорывов и десантов в тылу противника. Продолжается ползучее и неотвратимое продвижение вглубь территорий, совсем недавно считавшихся подконтрольными Киеву. У ВСУ особых успехов нет — в их активе только Суджа Курской области и окрестности. О том, что происходит в зоне СВО, — в материале РИА Новости.Рывок на западСамое горячее направление, как и осенью, — Донецкое. После взятия Курахова (силами "Юга") и Великой Новоселки (подразделениями "Востока") оборона ВСУ тут откровенно посыпалась. Противник отошел в Дачное. Но ненадолго. Об освобождении этого поселка Минобороны сообщило в пятницу.Сейчас ВСУ выдавливают из села Улаклы. Когда две "клешни" российских подразделений, наступающих южнее трассы Н-15 (со стороны Сухих Ялов) и севернее (от Андреевки), сомкнутся в районе Константинополя, для противника возникнет очень непростая дилемма — либо пробиваться на запад под огнем дронов и артиллерии, либо выбрасывать белый флаг и пополнять обменный фонд.Есть и другие успехи. В частности, на прошлой неделе Минобороны отчиталось об освобождении Зеленого Поля в Волновахском районе ДНР. Село занимает стратегически важное положение на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей — на трассе, соединяющей Великую Новоселку с Гуляйполем.Отсюда можно двигаться как на юго-запад к Орехову, чтобы выйти в тыл группировки ВСУ на Запорожском направлении, так и на север к Першотравенску, а потом — к Павлограду и Днепропетровску. Чем больше вариантов дальнейших действий, тем сложнее противнику распределять и без того растянутые по фронту силы. Главная задача российского Генштаба — не упустить момент, когда на каком-то участке оборона ВСУ просядет до критического уровня.Дойти до СлавянскаСевернее, на покровском участке Донецкого направления особых изменений в конфигурации линии фронта в последнее время не было. Шестидесятитысячный город неторопливо окружают, охватывая его с юга, запада и востока. Противник попытался контратаковать в районе Песчаного к юго-западу от Покровска с целью срезать выступ, сформированный российскими подразделениями, глубоко вклинившимися в украинскую оборону, но успеха не добился.Восточнее Покровска и Мирнограда группировка "Центр" значительно расширила зону контроля, освободив населенные пункты Воздвиженка, Барановка, Водяное Второе и Березовка, от которой меньше километра до трассы, ведущей из Покровско-Мирноградской агломерации в город Константиновка на севере ДНР. До этой автомагистрали уже добивает крупнокалиберный пулемет, что, несомненно, серьезно затруднит логистику ВСУ на условном центральнодонецком направлении.Очевидно, российское командование в Покровске и Мирнограде применит ту же тактику, что и в Угледаре, Авдеевке, Красногоровке и других городах. Никаких лобовых штурмов — методичное окружение, изоляция районов боевых действий и нарушение транспортного сообщения противника.То же самое, скорее всего, ждет главный укрепрайон ВСУ в Донбассе — агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. После освобождения Покровска и Мирнограда значительная часть группировки "Центр" сосредоточится на южном "бастионе" этой линии обороны — на Константиновке. После взятия под контроль Торецка (Дзержинска) к этому городу приблизились с юга. Подразделения, "дожимающие" Часов Яр, выйдут на него с востока. А покровская группировка, соответственно, пойдет с запада.Не исключено, что главный украинский укрепрайон в ДНР будут штурмовать и с севера. На днях Минобороны сообщило о взятии населенного пункта Ямполовка на восточном берегу реки Жеребец. Это село, наравне с Тернами (освобожденными ранее) и Торским южнее представляет собой идеальный плацдарм для наступления на Лиман (Красный Лиман) с северо-востока. А от Лимана до Славянска — всего 18 километров по прямой.Торг территориямиЕсть подвижки и на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" заняли село Фиголевку западнее реки Оскол. Это уже четвертый населенный пункт, освобожденный на вражеском берегу, — после Двуречной, Западного и Новомлынского. Образовался плацдарм (километров десять по фронту) для наступления на Купянск с охватом его с севера и запада. Это грозит противнику потерей важнейшего логистического узла. Кроме того, с плацдарма можно двинуться на северо-запад к поселку Великий Бурлук, чтобы поддержать наступление группировки "Север" на Волчанск.В курском приграничье продолжается выдавливание противника с занятых им российских территорий. В понедельник Минобороны проинформировало об освобождении важнейшего Свердликова. Это больно ударит по группировке вторжения. Оттуда до северо-западных окраин Суджи — 11 километров по ровной трассе 38К-030 и ни одного поселка или деревни, за которые могли бы зацепиться ВСУ. Однако прежде следует обезопасить фланги, взяв под контроль Лебедевку к северу и Новенькое к югу.Кроме того, противника выбили из нескольких опорных пунктов в лесополосах восточнее села. Не затихают упорные бои в Погребках, российская морская пехота наступает на западную окраину Куриловки. Враг перебрасывает подкрепления, пытается контратаковать. Несмотря на начало российско-американских переговоров, ВСУ по-прежнему упорно цепляются за Курскую область. Зеленский рассчитывает потом торговать этими территориями. Однако глава МИД Сергей Лавров однозначно заявил: о территориальных уступках Киеву "не может быть и речи".

https://ria.ru/20250217/pentagon-1999878490.html

донецкая народная республика

курахово

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, донецкая народная республика, курахово, константиновка, сергей лавров, вооруженные силы украины