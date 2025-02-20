https://ria.ru/20250220/obekt-2000470422.html

Энергетический объект повредили в Одесской области

Энергетический объект повредили в Одесской области - РИА Новости, 20.02.2025

Энергетический объект повредили в Одесской области

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своего энергетического объекта в Одесской области на юге Украины. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:27:00+03:00

2025-02-20T09:27:00+03:00

2025-02-20T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своего энергетического объекта в Одесской области на юге Украины. Ранее в четверг мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о повреждении тепломагистрали после взрывов, часть абонентов остались без отопления. "Одесская область… Снова атакован энергетический объект ДТЭК. Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. О каком объекте идет речь в компании не уточнили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250201/khranilische-1996751293.html

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жкх, одесская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк, геннадий труханов