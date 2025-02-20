Рейтинг@Mail.ru
Энергетический объект повредили в Одесской области - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 20.02.2025 (обновлено: 11:45 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/obekt-2000470422.html
Энергетический объект повредили в Одесской области
Энергетический объект повредили в Одесской области - РИА Новости, 20.02.2025
Энергетический объект повредили в Одесской области
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своего энергетического объекта в Одесской области на юге Украины. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:27:00+03:00
2025-02-20T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
жкх
одесская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000504989_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_7257387a46143bb47d9c8aa7cbfd14b2.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своего энергетического объекта в Одесской области на юге Украины. Ранее в четверг мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о повреждении тепломагистрали после взрывов, часть абонентов остались без отопления. "Одесская область… Снова атакован энергетический объект ДТЭК. Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. О каком объекте идет речь в компании не уточнили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250201/khranilische-1996751293.html
одесская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000504989_0:0:1210:907_1920x0_80_0_0_f66d636076a4d354466ca70b7e5784bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, одесская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк, геннадий труханов
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Одесская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Геннадий Труханов
Энергетический объект повредили в Одесской области

Энергетический объект повредили в Одесской области Украины

Украинский пожарный во время тушения пожара в Одесской области. 20 февраля 2025
Украинский пожарный во время тушения пожара в Одесской области. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Украинский пожарный во время тушения пожара в Одесской области. 20 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своего энергетического объекта в Одесской области на юге Украины.
Ранее в четверг мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о повреждении тепломагистрали после взрывов, часть абонентов остались без отопления.
"Одесская область… Снова атакован энергетический объект ДТЭК. Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
О каком объекте идет речь в компании не уточнили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Подполье сообщило о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области
1 февраля, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХОдесская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДТЭКГеннадий Труханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала