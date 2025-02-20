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Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ - РИА Новости, 20.02.2025
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14:35 20.02.2025 (обновлено: 14:36 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/oae-2000556594.html
Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ
Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ - РИА Новости, 20.02.2025
Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ
– одного из крупнейших фотособытий ближневосточного региона. Ранее конкурсные работы Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Киншасе и Дар-эс-Саламе. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:35:00+03:00
2025-02-20T14:36:00+03:00
россия
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
оаэ
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роудшоу работ победителей X Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина продолжается выставкой в рамках фестиваля Xposure – одного из крупнейших фотособытий ближневосточного региона. Ранее конкурсные работы Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Киншасе и Дар-эс-Саламе.В этом году на фестивале представлено 40 фотографий, сделанных молодыми фоторепортерами из России, Сирии, Индии, Китая, Италии, ЮАР, Бангладеш, Мьянмы и других стран. Работы победителей Стенина увидят в Шардже уже в третий раз – впервые сотрудничество с Xposureсостоялось в 2023 году.Куратор конкурса Оксана Олейник прокомментировала открытие выставки: "Фестиваль Xposure – одна из крупнейших фотоплощадок не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. И мы очень рады, что наши фотоработы вновь стали частью фестиваля. Очень надеюсь, что в этом году в конкурсе Стенина примет участие еще больше ярких и талантливых работ фотожурналистов, в том числе и из Арабских Эмиратов".Xposure 2025 объединит мировых экспертов в области фотоискусства и киноиндустрии, предоставив аудитории возможность посетить яркие экспозиции, узнать о новейших творческих и технологических достижениях в этой сфере, а также принять участие в мастер-классах, конкурсах и других тематических мероприятиях в рамках фестиваля.Прием работ на XIсезон Конкурса продлится до 28 февраля 2025 года на русском и английском языках.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20250129/konkurs-1996108344.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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60
353
60
россия, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, оаэ
Россия, Андрей Стенин, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ОАЭ
Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ

Роудшоу работ победителей конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ

© Фото : Конкурс Стенина / Stenin ContestРаботы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роудшоу работ победителей X Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина продолжается выставкой в рамках фестиваля Xposure – одного из крупнейших фотособытий ближневосточного региона. Ранее конкурсные работы Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Киншасе и Дар-эс-Саламе.
В этом году на фестивале представлено 40 фотографий, сделанных молодыми фоторепортерами из России, Сирии, Индии, Китая, Италии, ЮАР, Бангладеш, Мьянмы и других стран. Работы победителей Стенина увидят в Шардже уже в третий раз – впервые сотрудничество с Xposureсостоялось в 2023 году.
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin ContestРаботы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
1 из 6
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin ContestРаботы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
2 из 6
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin ContestРаботы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
3 из 6
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin ContestРаботы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
4 из 6
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin ContestРаботы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
5 из 6
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin ContestРаботы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
6 из 6
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
1 из 6
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
2 из 6
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
3 из 6
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
4 из 6
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
5 из 6
Работы конкурса Стенина на Xposure в ОАЭ
© Фото : Конкурс Стенина / Stenin Contest
6 из 6
Куратор конкурса Оксана Олейник прокомментировала открытие выставки: "Фестиваль Xposure – одна из крупнейших фотоплощадок не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. И мы очень рады, что наши фотоработы вновь стали частью фестиваля. Очень надеюсь, что в этом году в конкурсе Стенина примет участие еще больше ярких и талантливых работ фотожурналистов, в том числе и из Арабских Эмиратов".
Xposure 2025 объединит мировых экспертов в области фотоискусства и киноиндустрии, предоставив аудитории возможность посетить яркие экспозиции, узнать о новейших творческих и технологических достижениях в этой сфере, а также принять участие в мастер-классах, конкурсах и других тематических мероприятиях в рамках фестиваля.
Прием работ на XIсезон Конкурса продлится до 28 февраля 2025 года на русском и английском языках.
Участники круглого стола на тему Фотожурналистика в современных реалиях в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Конкурс Стенина провел круглый стол о современной фотожурналистике
29 января, 15:10

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Захарова назвала конкурс имени Стенина лучшим примером увековечения памяти
3 сентября 2024, 18:02
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
РоссияАндрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаОАЭ
 
 
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