https://ria.ru/20250220/oae-2000556594.html

Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ

Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ - РИА Новости, 20.02.2025

Работы конкурса Стенина вновь увидели в ОАЭ

– одного из крупнейших фотособытий ближневосточного региона. Ранее конкурсные работы Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Киншасе и Дар-эс-Саламе. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:35:00+03:00

2025-02-20T14:35:00+03:00

2025-02-20T14:36:00+03:00

россия

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

оаэ

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роудшоу работ победителей X Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина продолжается выставкой в рамках фестиваля Xposure – одного из крупнейших фотособытий ближневосточного региона. Ранее конкурсные работы Стенина уже побывали в Пекине, Белграде, Киншасе и Дар-эс-Саламе.В этом году на фестивале представлено 40 фотографий, сделанных молодыми фоторепортерами из России, Сирии, Индии, Китая, Италии, ЮАР, Бангладеш, Мьянмы и других стран. Работы победителей Стенина увидят в Шардже уже в третий раз – впервые сотрудничество с Xposureсостоялось в 2023 году.Куратор конкурса Оксана Олейник прокомментировала открытие выставки: "Фестиваль Xposure – одна из крупнейших фотоплощадок не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. И мы очень рады, что наши фотоработы вновь стали частью фестиваля. Очень надеюсь, что в этом году в конкурсе Стенина примет участие еще больше ярких и талантливых работ фотожурналистов, в том числе и из Арабских Эмиратов".Xposure 2025 объединит мировых экспертов в области фотоискусства и киноиндустрии, предоставив аудитории возможность посетить яркие экспозиции, узнать о новейших творческих и технологических достижениях в этой сфере, а также принять участие в мастер-классах, конкурсах и других тематических мероприятиях в рамках фестиваля.Прием работ на XIсезон Конкурса продлится до 28 февраля 2025 года на русском и английском языках.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20250129/konkurs-1996108344.html

https://ria.ru/20240903/zaharova-1970336643.html

россия

оаэ

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, оаэ