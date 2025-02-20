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Скопление вредных веществ зафиксировали на Алтае из-за "черного неба"
Скопление вредных веществ зафиксировали на Алтае из-за "черного неба" - РИА Новости, 20.02.2025
Скопление вредных веществ зафиксировали на Алтае из-за "черного неба"
Скопление вредных веществ фиксируют в городе Новоалтайске в Алтайском крае из-за режима "черного неба", сообщили в центре управления регионом. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:14:00+03:00
2025-02-20T09:14:00+03:00
2025-02-20T09:14:00+03:00
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БАРНАУЛ, 20 фев – РИА Новости. Скопление вредных веществ фиксируют в городе Новоалтайске в Алтайском крае из-за режима "черного неба", сообщили в центре управления регионом. Ранее Западно-Сибирское УГМС сообщало, что в ряде городов Алтайского края до четверга включительно действует режим "черного неба". "В Новоалтайске из-за режима "Черного неба" фиксируется скопление вредных веществ… Сегодня появилась информация о том, что жители города чувствуют различные запахи летучих примесей. Аварий и утечек на промышленных объектах, газораспределительных станциях и сетях не зафиксировано", - говорится в сообщении. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что 20 февраля в Барнауле и Новоалтайске сформировались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания химических примесей в атмосфере.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998258084.html
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происшествия, новоалтайск, алтайский край, барнаул
Происшествия, Новоалтайск, Алтайский край, Барнаул
Скопление вредных веществ зафиксировали на Алтае из-за "черного неба"
В Новоалтайске из-за режима "черного неба" фиксируют скопление вредных веществ