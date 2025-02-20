https://ria.ru/20250220/novoaltajsk-2000465510.html

Скопление вредных веществ зафиксировали на Алтае из-за "черного неба"

Скопление вредных веществ зафиксировали на Алтае из-за "черного неба" - РИА Новости, 20.02.2025

Скопление вредных веществ зафиксировали на Алтае из-за "черного неба"

Скопление вредных веществ фиксируют в городе Новоалтайске в Алтайском крае из-за режима "черного неба", сообщили в центре управления регионом. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:14:00+03:00

2025-02-20T09:14:00+03:00

2025-02-20T09:14:00+03:00

происшествия

новоалтайск

алтайский край

барнаул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150923/30/1509233088_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_d3a03350185ac73011870afb1635a597.jpg

БАРНАУЛ, 20 фев – РИА Новости. Скопление вредных веществ фиксируют в городе Новоалтайске в Алтайском крае из-за режима "черного неба", сообщили в центре управления регионом. Ранее Западно-Сибирское УГМС сообщало, что в ряде городов Алтайского края до четверга включительно действует режим "черного неба". "В Новоалтайске из-за режима "Черного неба" фиксируется скопление вредных веществ… Сегодня появилась информация о том, что жители города чувствуют различные запахи летучих примесей. Аварий и утечек на промышленных объектах, газораспределительных станциях и сетях не зафиксировано", - говорится в сообщении. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что 20 февраля в Барнауле и Новоалтайске сформировались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания химических примесей в атмосфере.

https://ria.ru/20250209/tanker-1998258084.html

новоалтайск

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новоалтайск, алтайский край, барнаул