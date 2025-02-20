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Невролог рассказал о проблемах с памятью у пожилых людей - РИА Новости, 20.02.2025
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03:26 20.02.2025 (обновлено: 06:27 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/nevrolog-2000441504.html
Невролог рассказал о проблемах с памятью у пожилых людей
Невролог рассказал о проблемах с памятью у пожилых людей - РИА Новости, 20.02.2025
Невролог рассказал о проблемах с памятью у пожилых людей
Активность головного мозга с возрастом у человека снижается, появляются сосудистые заболевания, наблюдается нехватка витаминов, из-за чего у пожилых людей может РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:26:00+03:00
2025-02-20T06:27:00+03:00
общество
владимир мартынов
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Активность головного мозга с возрастом у человека снижается, появляются сосудистые заболевания, наблюдается нехватка витаминов, из-за чего у пожилых людей может ухудшаться память, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Естественно, с возрастом снижается объем и активность головного мозга, это может влиять на память… Хронические заболевания (например, атеросклероз, гипертония) у пожилых людей тоже приводят к проблемам с памятью", — сказал он. Врач подчеркнул, что люди, которые перенесли инсульт, нередко сталкиваются с нарушениями памяти. Кроме того, в старшем возрасте есть риск деменции, которая ведет не только к снижению памяти, но и к ухудшению речи."У пожилых часто бывает нехватка витаминов, это тоже влияет на работу нервной системы и память. Ухудшения памяти наблюдаются у пожилых людей, которые принимают лекарства, например, от гипертонии или снотворные. Это может быть побочный эффект", — добавил невролог.Кроме того, по словам Мартынова, на память может повлиять изоляция от других людей и тревожные расстройства.
https://ria.ru/20250212/pamyat-1998749535.html
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общество, владимир мартынов, здоровье - общество
Общество, Владимир Мартынов, Здоровье - Общество
Невролог рассказал о проблемах с памятью у пожилых людей

Невролог Мартынов рассказал, почему у пожилых людей ухудшается память

© Fotolia / Gabriele RohdeПожилой человек рассматривает фотографии
Пожилой человек рассматривает фотографии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Fotolia / Gabriele Rohde
Пожилой человек рассматривает фотографии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Активность головного мозга с возрастом у человека снижается, появляются сосудистые заболевания, наблюдается нехватка витаминов, из-за чего у пожилых людей может ухудшаться память, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Естественно, с возрастом снижается объем и активность головного мозга, это может влиять на память… Хронические заболевания (например, атеросклероз, гипертония) у пожилых людей тоже приводят к проблемам с памятью", — сказал он.
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Врач назвал главные причины ухудшения памяти
12 февраля, 03:08
Врач подчеркнул, что люди, которые перенесли инсульт, нередко сталкиваются с нарушениями памяти. Кроме того, в старшем возрасте есть риск деменции, которая ведет не только к снижению памяти, но и к ухудшению речи.
"У пожилых часто бывает нехватка витаминов, это тоже влияет на работу нервной системы и память. Ухудшения памяти наблюдаются у пожилых людей, которые принимают лекарства, например, от гипертонии или снотворные. Это может быть побочный эффект", — добавил невролог.
Кроме того, по словам Мартынова, на память может повлиять изоляция от других людей и тревожные расстройства.
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