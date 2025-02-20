https://ria.ru/20250220/nevrolog-2000441504.html

Невролог рассказал о проблемах с памятью у пожилых людей

Невролог рассказал о проблемах с памятью у пожилых людей - РИА Новости, 20.02.2025

Невролог рассказал о проблемах с памятью у пожилых людей

Активность головного мозга с возрастом у человека снижается, появляются сосудистые заболевания, наблюдается нехватка витаминов, из-за чего у пожилых людей может РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:26:00+03:00

2025-02-20T03:26:00+03:00

2025-02-20T06:27:00+03:00

общество

владимир мартынов

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144799/00/1447990056_0:472:4600:3060_1920x0_80_0_0_6d3a67b969647edf437c97cdf4deb05d.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Активность головного мозга с возрастом у человека снижается, появляются сосудистые заболевания, наблюдается нехватка витаминов, из-за чего у пожилых людей может ухудшаться память, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Естественно, с возрастом снижается объем и активность головного мозга, это может влиять на память… Хронические заболевания (например, атеросклероз, гипертония) у пожилых людей тоже приводят к проблемам с памятью", — сказал он. Врач подчеркнул, что люди, которые перенесли инсульт, нередко сталкиваются с нарушениями памяти. Кроме того, в старшем возрасте есть риск деменции, которая ведет не только к снижению памяти, но и к ухудшению речи."У пожилых часто бывает нехватка витаминов, это тоже влияет на работу нервной системы и память. Ухудшения памяти наблюдаются у пожилых людей, которые принимают лекарства, например, от гипертонии или снотворные. Это может быть побочный эффект", — добавил невролог.Кроме того, по словам Мартынова, на память может повлиять изоляция от других людей и тревожные расстройства.

https://ria.ru/20250212/pamyat-1998749535.html

https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир мартынов, здоровье - общество