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Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма - РИА Новости, 20.02.2025
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22:26 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/neonatsizm-2000661175.html
Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма
Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма - РИА Новости, 20.02.2025
Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма
Российская сторона призывает страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД G20. РИА Новости, 20.02.2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона призывает страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД G20. В размещенном на сайте МИД РФ тексте выступления министра указывается, что "как еще один инструмент противостояния с Россией поддерживаются радикальные националистические, а порой откровенно неофашистские движения". "В год 80-летия Победы во Второй мировой войне призываем партнеров по "двадцатке" встать на сторону правды и права, выступив "единым фронтом" в борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и расизмом",- подчеркнул Лавров.
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в мире, россия, сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма

Лавров: РФ призывает страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона призывает страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД G20.
В размещенном на сайте МИД РФ тексте выступления министра указывается, что "как еще один инструмент противостояния с Россией поддерживаются радикальные националистические, а порой откровенно неофашистские движения".
«
"В год 80-летия Победы во Второй мировой войне призываем партнеров по "двадцатке" встать на сторону правды и права, выступив "единым фронтом" в борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и расизмом",- подчеркнул Лавров.
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В миреРоссияСергей ЛавровБольшая двадцатка
 
 
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