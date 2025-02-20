https://ria.ru/20250220/neonatsizm-2000661175.html

Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма

Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма - РИА Новости, 20.02.2025

Лавров призвал страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма

Российская сторона призывает страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД G20. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T22:26:00+03:00

2025-02-20T22:26:00+03:00

2025-02-20T22:26:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона призывает страны G20 выступить единым фронтом против неонацизма, говорится в выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на СМИД G20. В размещенном на сайте МИД РФ тексте выступления министра указывается, что "как еще один инструмент противостояния с Россией поддерживаются радикальные националистические, а порой откровенно неофашистские движения". "В год 80-летия Победы во Второй мировой войне призываем партнеров по "двадцатке" встать на сторону правды и права, выступив "единым фронтом" в борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и расизмом",- подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20241108/minkultury-1982764894.html

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в мире, россия, сергей лавров, большая двадцатка