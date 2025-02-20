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Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации нелегалов - РИА Новости, 20.02.2025
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23:55 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/nelegaly-2000669834.html
Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации нелегалов
Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации нелегалов - РИА Новости, 20.02.2025
Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации нелегалов
Правительство Гондураса сообщило в сообщении в соцсети X о совместной с США операции по депортации венесуэльских нелегалов, в ходе которой 174 мигранта... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T23:55:00+03:00
2025-02-20T23:55:00+03:00
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МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Правительство Гондураса сообщило в сообщении в соцсети X о совместной с США операции по депортации венесуэльских нелегалов, в ходе которой 174 мигранта доставили в Гондурас, после чего их заберет на родину самолет венесуэльской Conviasa. &quot;Сегодня проводятся гуманитарные акции по переселению венесуэльских мигрантов из США в Венесуэлу через совместную военную базу США и Гондураса Сото Кано в Пальмероле, Комаягуа. 170 граждан венесуэльского происхождения пересаживаются с самолета под флагом США на самолет под флагом Венесуэлы&quot;, - говорится в сообщении.Как уточнил в своем блоге министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна, общее число депортируемых венесуэльцев составило 174 человека. Операцию, которая проходит по поручению президента Сиомары Кастро, организовали министерства обороны и иностранных дел Гондураса в сотрудничестве с госдепартаментом США и правительством Венесуэлы. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html
https://ria.ru/20250211/deportatsija-1998558994.html
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в мире, сша, гондурас, венесуэла, сиомара кастро, дональд трамп
В мире, США, Гондурас, Венесуэла, Сиомара Кастро, Дональд Трамп
Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации нелегалов

Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации 174 нелегалов

© AP Photo / Delmer MartinezГондурас
Гондурас - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Delmer Martinez
Гондурас. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Правительство Гондураса сообщило в сообщении в соцсети X о совместной с США операции по депортации венесуэльских нелегалов, в ходе которой 174 мигранта доставили в Гондурас, после чего их заберет на родину самолет венесуэльской Conviasa.
«

"Сегодня проводятся гуманитарные акции по переселению венесуэльских мигрантов из США в Венесуэлу через совместную военную базу США и Гондураса Сото Кано в Пальмероле, Комаягуа. 170 граждан венесуэльского происхождения пересаживаются с самолета под флагом США на самолет под флагом Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США мигранты боятся выходить на работу
14 февраля, 16:53
Как уточнил в своем блоге министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна, общее число депортируемых венесуэльцев составило 174 человека. Операцию, которая проходит по поручению президента Сиомары Кастро, организовали министерства обороны и иностранных дел Гондураса в сотрудничестве с госдепартаментом США и правительством Венесуэлы.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Рейд по поиску нелегальных мигрантов в США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СМИ: депортация мигрантов приведет к кризису фермерских хозяйств в США
11 февраля, 10:36
 
В миреСШАГондурасВенесуэлаСиомара КастроДональд Трамп
 
 
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