https://ria.ru/20250220/nelegaly-2000669834.html

Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации нелегалов

Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации нелегалов - РИА Новости, 20.02.2025

Гондурас сообщил о совместной с США операции по депортации нелегалов

Правительство Гондураса сообщило в сообщении в соцсети X о совместной с США операции по депортации венесуэльских нелегалов, в ходе которой 174 мигранта... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:55:00+03:00

2025-02-20T23:55:00+03:00

2025-02-20T23:55:00+03:00

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сиомара кастро

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МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Правительство Гондураса сообщило в сообщении в соцсети X о совместной с США операции по депортации венесуэльских нелегалов, в ходе которой 174 мигранта доставили в Гондурас, после чего их заберет на родину самолет венесуэльской Conviasa. "Сегодня проводятся гуманитарные акции по переселению венесуэльских мигрантов из США в Венесуэлу через совместную военную базу США и Гондураса Сото Кано в Пальмероле, Комаягуа. 170 граждан венесуэльского происхождения пересаживаются с самолета под флагом США на самолет под флагом Венесуэлы", - говорится в сообщении.Как уточнил в своем блоге министр иностранных дел Гондураса Энрике Рейна, общее число депортируемых венесуэльцев составило 174 человека. Операцию, которая проходит по поручению президента Сиомары Кастро, организовали министерства обороны и иностранных дел Гондураса в сотрудничестве с госдепартаментом США и правительством Венесуэлы. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html

https://ria.ru/20250211/deportatsija-1998558994.html

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гондурас

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в мире, сша, гондурас, венесуэла, сиомара кастро, дональд трамп