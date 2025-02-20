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Правительство рассказало о мерах борьбы с "серым" экспортом нефтепродуктов - РИА Новости, 20.02.2025
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22:34 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/neft-2000661924.html
Правительство рассказало о мерах борьбы с "серым" экспортом нефтепродуктов
Правительство рассказало о мерах борьбы с "серым" экспортом нефтепродуктов - РИА Новости, 20.02.2025
Правительство рассказало о мерах борьбы с "серым" экспортом нефтепродуктов
Российские власти разрабатывают меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС, для этого готовят соответствующий... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:34:00+03:00
2025-02-20T22:34:00+03:00
экономика
александр новак
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские власти разрабатывают меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС, для этого готовят соответствующий нормативный акт правительства, сообщил кабмин. Ранее в четверг вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "На штабе рассмотрели ход подготовки проекта акта правительства, предусматривающего меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
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экономика, александр новак, евразийский экономический союз
Экономика, Александр Новак, Евразийский экономический союз
Правительство рассказало о мерах борьбы с "серым" экспортом нефтепродуктов

Правительство разрабатывает меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские власти разрабатывают меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию ЕАЭС, для этого готовят соответствующий нормативный акт правительства, сообщил кабмин.
Ранее в четверг вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"На штабе рассмотрели ход подготовки проекта акта правительства, предусматривающего меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаАлександр НовакЕвразийский экономический союз
 
 
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