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Сбежавший из лагеря НАТО водитель экскаватора рассказал о зарплате в ВСУ
Сбежавший из лагеря НАТО водитель экскаватора рассказал о зарплате в ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
Сбежавший из лагеря НАТО водитель экскаватора рассказал о зарплате в ВСУ
Мобилизованный в Киеве водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании, рассказал РИА Новости, что получал на своем автопредприятии в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T22:32:00+03:00
2025-02-20T22:32:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Мобилизованный в Киеве водитель экскаватора, сбежавший из лагеря обучения НАТО в Великобритании, рассказал РИА Новости, что получал на своем автопредприятии в два раза больше, чем в первые месяцы службы в ВСУ. "За мой первый месяц нахождения в ВСУ я получил 20 тысяч гривен (примерно 480 долларов - ред.)... Это самый минимум. Для Киева это ничего. Ты только за квартиру платишь 10-15 тысяч (240-360 долларов - ред.). Это только за жилье, а там еще за услуги 1,5-2 тысячи гривен (36-48 долларов). Это даже не прожиточный минимум", - рассказал он. По его словам, когда он работал на автопредприятии, управляя тяжелой строительной техникой, он получал около 40 тысяч гривен (960 долларов), а работая дальнобойщиком зарплата часто превышала 80 тысяч гривен.
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в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Сбежавший из лагеря НАТО водитель экскаватора рассказал о зарплате в ВСУ
Мобилизованный украинец: зарплата в ВСУ меньше, чем у экскаваторщика