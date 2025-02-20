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Членство Украины не станет предметом мирных переговоров, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 20.02.2025
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19:12 20.02.2025 (обновлено: 19:16 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/nato-2000637349.html
Членство Украины не станет предметом мирных переговоров, заявил генсек НАТО
Членство Украины не станет предметом мирных переговоров, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 20.02.2025
Членство Украины не станет предметом мирных переговоров, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:12:00+03:00
2025-02-20T19:16:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки."У России нет избирательного права вето на вступление какой-либо страны в НАТО… Что касается Украины, то это очень важно. В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО", - сказал он в ходе своего визита в Словакию.
https://ria.ru/20250220/nato-2000631232.html
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в мире, украина, нато, марк рютте, сша
В мире, Украина, НАТО, Марк Рютте, США
Членство Украины не станет предметом мирных переговоров, заявил генсек НАТО

Рютте допустил обсуждение членства Украины в НАТО, но не как часть мирной сделки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки.
России нет избирательного права вето на вступление какой-либо страны в НАТО… Что касается Украины, то это очень важно. В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО", - сказал он в ходе своего визита в Словакию.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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В миреУкраинаНАТОМарк РюттеСША
 
 
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