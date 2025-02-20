https://ria.ru/20250220/nato-2000631232.html

Генсек НАТО положительно оценил инициативу Трампа по Украине

Генсек НАТО положительно оценил инициативу Трампа по Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Генсек НАТО положительно оценил инициативу Трампа по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил во время визита в Словакию, что оптимистично воспринял мирную инициативу американского президента Дональда Трампа по Украине. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:53:00+03:00

2025-02-20T18:53:00+03:00

2025-02-20T20:19:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил во время визита в Словакию, что оптимистично воспринял мирную инициативу американского президента Дональда Трампа по Украине."Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими", — сказал он.Тем не менее, подчеркнул Рютте, для достижения любого мирного соглашения должны быть надежные гарантии безопасности.При этом он не стал исключать, что такой гарантией может быть размещение на Украине европейских военных."США заявили, что не хотят размещать американские войска на земле. <…> Но также было сказано, что все лежит на столе", — сказал Рютте.Генсек отметил, что в альянсе согласны насчет необходимости сильных гарантий безопасности для Украины, а Нидерланды, Дания, Великобритания и Франция думают над вариантами. "Вот почему в понедельник у нас была встреча в Париже, а вчера состоялась еще одна встреча, и я думаю, что в ближайшее время состоятся еще встречи, чтобы скоординировать европейскую поддержку мирного соглашения на Украине", — уточнил Рютте.Что касается вступления Украины НАТО, то оно может обсуждаться в будущем, но сейчас не станет частью мирной сделки, добавил генсек.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече поднимался вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000629659.html

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

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