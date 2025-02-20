https://ria.ru/20250220/nato-2000480435.html

Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину

Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину - РИА Новости, 20.02.2025

Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину

Страны НАТО выясняют, кто сколько солдат может направить на Украину, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:15:00+03:00

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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Страны НАТО выясняют, кто сколько солдат может направить на Украину, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. Отвечая на вопрос, какую цифру Польша "вписала в анкету" на тему готовности направить войска на Украину, Косиняк-Камыш пояснил, что "это не была анкета, куда вписывают цифры". Он уточнил, что "это разговор на уровне послов при штаб-квартире НАТО". При этом министр подтвердил, что Польша не намерена направлять своих солдат на Украину. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988362890.html

https://ria.ru/20241219/duda-1990018157.html

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в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш , кир стармер, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)