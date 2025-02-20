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Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину - РИА Новости, 20.02.2025
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10:15 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/nato-2000480435.html
Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину
Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину - РИА Новости, 20.02.2025
Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину
Страны НАТО выясняют, кто сколько солдат может направить на Украину, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:15:00+03:00
2025-02-20T10:15:00+03:00
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владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Страны НАТО выясняют, кто сколько солдат может направить на Украину, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. Отвечая на вопрос, какую цифру Польша "вписала в анкету" на тему готовности направить войска на Украину, Косиняк-Камыш пояснил, что "это не была анкета, куда вписывают цифры". Он уточнил, что "это разговор на уровне послов при штаб-квартире НАТО". При этом министр подтвердил, что Польша не намерена направлять своих солдат на Украину. Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988362890.html
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в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш , кир стармер, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Польша, Россия, Владислав Косиняк-Камыш , Кир Стармер, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Косиняк-Камыш заявил о проработке в НАТО вопроса отправки войск на Украину

Косиняк-Камыш: НАТО выясняет, кто сколько солдат может направить на Украину

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Страны НАТО выясняют, кто сколько солдат может направить на Украину, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
Отвечая на вопрос, какую цифру Польша "вписала в анкету" на тему готовности направить войска на Украину, Косиняк-Камыш пояснил, что "это не была анкета, куда вписывают цифры".
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Он уточнил, что "это разговор на уровне послов при штаб-квартире НАТО".
При этом министр подтвердил, что Польша не намерена направлять своих солдат на Украину.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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В миреУкраинаПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышКир СтармерДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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