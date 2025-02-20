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Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили - РИА Новости, 20.02.2025
Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
Наемник из Грузии Михаил Гогнадзе, воевавший на стороне Украины, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:35:00+03:00
2025-02-20T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Михаил Гогнадзе, воевавший на стороне Украины, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Михаилу Гогнадзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Гогнадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2016 году Гогнадзе добровольно в качестве наемника вступил в военизированное формирование на Украины. Отмечается, что на территории тренировочных баз Гогнадзе прошел военную подготовку, а затем длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих.
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грузия, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Грузия, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили
Наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет