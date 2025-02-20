https://ria.ru/20250220/naemnik-2000535315.html

Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили

Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили - РИА Новости, 20.02.2025

Наемника из Грузии, воевавшего на стороне Украины, заочно осудили

Наемник из Грузии Михаил Гогнадзе, воевавший на стороне Украины, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:35:00+03:00

2025-02-20T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Михаил Гогнадзе, воевавший на стороне Украины, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора (заочно) гражданину Грузии Михаилу Гогнадзе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)... Судом Гогнадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2016 году Гогнадзе добровольно в качестве наемника вступил в военизированное формирование на Украины. Отмечается, что на территории тренировочных баз Гогнадзе прошел военную подготовку, а затем длительное время за вознаграждение участвовал в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих.

https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1997902025.html

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грузия, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия