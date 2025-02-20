https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000538082.html

Набиуллина назвала слухами отказ от цифрового рубля в МФЦ

Набиуллина назвала слухами отказ от цифрового рубля в МФЦ - РИА Новости, 20.02.2025

Набиуллина назвала слухами отказ от цифрового рубля в МФЦ

Необходимость оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет пользоваться цифровым рублем - слухи и "полная глупость", сказала глава... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:46:00+03:00

2025-02-20T13:46:00+03:00

2025-02-20T13:46:00+03:00

технологии

россия

эльвира набиуллина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Необходимость оформления специального отказа через МФЦ, если гражданин РФ не захочет пользоваться цифровым рублем - слухи и "полная глупость", сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят пользоваться. Как и сейчас они решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными. Есть слухи о том, что нужно специально пойти в МФЦ и отказаться от использования цифрового рубля. Это слухи, полная глупость", - отметила она в рамках форума "Кибербезопасность в финансах". "Наоборот, человек будет сам решать, пользоваться или не пользоваться цифровой формой", - подытожила она. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. С середины 2025 года гражданам будет предоставлена возможность открывать счета цифрового рубля, делать переводы в цифровых рублях другим гражданам, оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. В дальнейшем этот список будет расширяться.

https://ria.ru/20250219/bank-2000237082.html

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технологии, россия, эльвира набиуллина, экономика