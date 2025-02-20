https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000510688.html

Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе

Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе - РИА Новости, 20.02.2025

Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе

В прошлом году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:11:00+03:00

2025-02-20T12:11:00+03:00

2025-02-20T17:00:00+03:00

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. В прошлом году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллионов человек", — сообщила она на форуме "Кибербезопасность в финансах".По ее словам, после замораживания средств российских инвесторов, не попавших под санкции, Центробанк вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь высвободить эти деньги."Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов", — заключила Набиуллина.В пресс-службе Банка России уточнили, что вместе с Минфином принимали такие меры, как обмен замороженными активами, выплаты по иностранным ценным бумагам, механизмы замещения.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250220/tsb-2000502280.html

https://ria.ru/20250120/aktivy-1994623486.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), европа, украина, евросоюз, g7, сергей лавров, россия