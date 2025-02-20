https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000510688.html
Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе
Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе - РИА Новости, 20.02.2025
Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе
В прошлом году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:11:00+03:00
2025-02-20T12:11:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. В прошлом году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллионов человек", — сообщила она на форуме "Кибербезопасность в финансах".По ее словам, после замораживания средств российских инвесторов, не попавших под санкции, Центробанк вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь высвободить эти деньги."Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов", — заключила Набиуллина.В пресс-службе Банка России уточнили, что вместе с Минфином принимали такие меры, как обмен замороженными активами, выплаты по иностранным ценным бумагам, механизмы замещения.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
https://ria.ru/20250220/tsb-2000502280.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), европа, украина, евросоюз, g7, сергей лавров, россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Европа, Украина, Евросоюз, G7, Сергей Лавров, Россия
Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе
Набиуллина: на Западе в 2024 году разморозили 570 млрд рублей инвесторов из РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. В прошлом году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллионов человек", — сообщила она на форуме "Кибербезопасность в финансах".
По ее словам, после замораживания средств российских инвесторов, не попавших под санкции, Центробанк вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь высвободить эти деньги.
"Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов", — заключила Набиуллина.
В пресс-службе Банка России уточнили, что вместе с Минфином принимали такие меры, как обмен замороженными активами, выплаты по иностранным ценным бумагам, механизмы замещения.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе
воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров
заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.