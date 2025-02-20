Рейтинг@Mail.ru
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/muradov-2000497447.html
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов - РИА Новости, 20.02.2025
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что большинство граждан РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:13:00+03:00
2025-02-20T11:13:00+03:00
в мире
греция
кипр
россия
георгий мурадов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106751/95/1067519596_0:167:1992:1288_1920x0_80_0_0_2fb55ede1aaaed66a0931b75d1cd91f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что большинство граждан Греции и Кипра "соскучились по России" и ждут потепления во взаимоотношениях между странами. "Несмотря на антироссийскую политику своих правительств, большинство граждан Греции и греков-киприотов соскучились по России. Около 70% греков и 75-80% киприотов поддерживают Россию. Общественность Греции и Кипра рассчитывает в связи с начавшимся российско-американским диалогом на скорейшее потепление отношений с Россией", - сказал Мурадов, который также является президентом Ассоциации дружбы и сотрудничества с народами Греции и Кипра "Филия". По его словам, шаги США к диалогу с Россией возбудили надежды у греков и у греков-киприотов, что, наконец, отношения между странами будут восстановлены. "В Греции, а на Кипре ещё больше, продолжают питать самые теплые чувства к нашей стране. Аналогичную тенденцию мы наблюдаем и в греческих общественных настроениях", - подчеркнул Мурадов.
https://ria.ru/20241215/kipr-1989324372.html
греция
кипр
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106751/95/1067519596_60:0:1935:1406_1920x0_80_0_0_34a8650a23d769e49d9cde02075613f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, кипр, россия, георгий мурадов
В мире, Греция, Кипр, Россия, Георгий Мурадов
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов

Постпред Крыма Мурадов: большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Мурадов
Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Георгий Мурадов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что большинство граждан Греции и Кипра "соскучились по России" и ждут потепления во взаимоотношениях между странами.
"Несмотря на антироссийскую политику своих правительств, большинство граждан Греции и греков-киприотов соскучились по России. Около 70% греков и 75-80% киприотов поддерживают Россию. Общественность Греции и Кипра рассчитывает в связи с начавшимся российско-американским диалогом на скорейшее потепление отношений с Россией", - сказал Мурадов, который также является президентом Ассоциации дружбы и сотрудничества с народами Греции и Кипра "Филия".
По его словам, шаги США к диалогу с Россией возбудили надежды у греков и у греков-киприотов, что, наконец, отношения между странами будут восстановлены.
"В Греции, а на Кипре ещё больше, продолжают питать самые теплые чувства к нашей стране. Аналогичную тенденцию мы наблюдаем и в греческих общественных настроениях", - подчеркнул Мурадов.
Кипр - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Турции призвали признать реальность существования двух народов на Кипре
15 декабря 2024, 18:00
 
В миреГрецияКипрРоссияГеоргий Мурадов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала