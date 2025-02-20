https://ria.ru/20250220/muradov-2000497447.html
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов - РИА Новости, 20.02.2025
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что большинство граждан РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:13:00+03:00
2025-02-20T11:13:00+03:00
2025-02-20T11:13:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что большинство граждан Греции и Кипра "соскучились по России" и ждут потепления во взаимоотношениях между странами. "Несмотря на антироссийскую политику своих правительств, большинство граждан Греции и греков-киприотов соскучились по России. Около 70% греков и 75-80% киприотов поддерживают Россию. Общественность Греции и Кипра рассчитывает в связи с начавшимся российско-американским диалогом на скорейшее потепление отношений с Россией", - сказал Мурадов, который также является президентом Ассоциации дружбы и сотрудничества с народами Греции и Кипра "Филия". По его словам, шаги США к диалогу с Россией возбудили надежды у греков и у греков-киприотов, что, наконец, отношения между странами будут восстановлены. "В Греции, а на Кипре ещё больше, продолжают питать самые теплые чувства к нашей стране. Аналогичную тенденцию мы наблюдаем и в греческих общественных настроениях", - подчеркнул Мурадов.
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в мире, греция, кипр, россия, георгий мурадов
В мире, Греция, Кипр, Россия, Георгий Мурадов
Большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России, заявил Мурадов
Постпред Крыма Мурадов: большинство граждан Греции и Кипра соскучились по России