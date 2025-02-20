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Первый зампред ДУМ Мухетдинов ответил на обвинения в русофобии - РИА Новости, 20.02.2025
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Религия
 
17:12 20.02.2025 (обновлено: 17:16 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/mukhetdinov-2000605467.html
Первый зампред ДУМ Мухетдинов ответил на обвинения в русофобии
Первый зампред ДУМ Мухетдинов ответил на обвинения в русофобии - РИА Новости, 20.02.2025
Первый зампред ДУМ Мухетдинов ответил на обвинения в русофобии
Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов на фоне скандала вокруг картины, висевшей в его кабинете, отверг в Telegram-канале... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:12:00+03:00
2025-02-20T17:16:00+03:00
религия
россия
дамир мухетдинов
александр дюков
вахтанг кипшидзе
ислам
центральное духовное управление мусульман россии
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов на фоне скандала вокруг картины, висевшей в его кабинете, отверг в Telegram-канале подозрения в русофобии и отметил, что негативные реакции в его адрес являются "отражением внутреннего мира" тех, кто берется судить о нем. Ранее член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков в Telegram-канале разместил фотографии художественных полотен в рабочем кабинете Мухетдинова. Дюков отметил, что на картине по теме битве на Калке изображены "мучительные убийства русских", что вызвало широкий общественный резонанс. Так, например, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что глумление над религиозными символами, которое заметили на картине в кабинете Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Одна из этих картин – "Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года". На ней изображены монголы, которые пируют на трупах русских воинов, щитах со знаменами, в том числе на знамени "Спас Нерукотворный", которое исторически считается символом русского воинства. Сейчас нашивки со "Спасом", как не раз заявляли в РПЦ, носят многие воины в зоне СВО, в том числе в Донбассе, где исторически и произошло сражение на Калке. Позже Мухетдинов сообщил РИА Новости, что убрал из своего кабинета картины, вызвавшие скандал и уточнил, что не имел намерений "кого-то оскорбить, обидеть этими картинами". "Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей общероссийской истории и культуре, нелюбви к моей Родине — великой России — как абсолютно не присущие мне ни по духу, ни по воспитанию, ни образованию, ни моей тридцатилетней религиозной деятельности. К сожалению, весь настрой нетерпимости, отчуждения, унижения, который изливается в моей связи и в мой адрес, есть не более чем отражение внутреннего мира тех, кто берется судить обо мне", - написал Мухетдинов. По его словам, он остается "в молитвенном настроении к миру, трезвости разума, братству и милосердию".
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россия, дамир мухетдинов, александр дюков, вахтанг кипшидзе, ислам, центральное духовное управление мусульман россии
Религия, Россия, Дамир Мухетдинов, Александр Дюков, Вахтанг Кипшидзе, Ислам, Центральное духовное управление мусульман России
Первый зампред ДУМ Мухетдинов ответил на обвинения в русофобии

Зампред ДУМ Мухетдинов опроверг обвинения в нелюбви к РФ и ее истории и культуре

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПервый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов
Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов на фоне скандала вокруг картины, висевшей в его кабинете, отверг в Telegram-канале подозрения в русофобии и отметил, что негативные реакции в его адрес являются "отражением внутреннего мира" тех, кто берется судить о нем.
Ранее член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков в Telegram-канале разместил фотографии художественных полотен в рабочем кабинете Мухетдинова. Дюков отметил, что на картине по теме битве на Калке изображены "мучительные убийства русских", что вызвало широкий общественный резонанс. Так, например, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что глумление над религиозными символами, которое заметили на картине в кабинете Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий.
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Одна из этих картин – "Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года". На ней изображены монголы, которые пируют на трупах русских воинов, щитах со знаменами, в том числе на знамени "Спас Нерукотворный", которое исторически считается символом русского воинства. Сейчас нашивки со "Спасом", как не раз заявляли в РПЦ, носят многие воины в зоне СВО, в том числе в Донбассе, где исторически и произошло сражение на Калке. Позже Мухетдинов сообщил РИА Новости, что убрал из своего кабинета картины, вызвавшие скандал и уточнил, что не имел намерений "кого-то оскорбить, обидеть этими картинами".
«
"Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей общероссийской истории и культуре, нелюбви к моей Родине — великой России — как абсолютно не присущие мне ни по духу, ни по воспитанию, ни образованию, ни моей тридцатилетней религиозной деятельности. К сожалению, весь настрой нетерпимости, отчуждения, унижения, который изливается в моей связи и в мой адрес, есть не более чем отражение внутреннего мира тех, кто берется судить обо мне", - написал Мухетдинов.
По его словам, он остается "в молитвенном настроении к миру, трезвости разума, братству и милосердию".
 
РелигияРоссияДамир МухетдиновАлександр ДюковВахтанг КипшидзеИсламЦентральное духовное управление мусульман России
 
 
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