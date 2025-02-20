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Замглавы ДУМ убрал из кабинета картины, вызвавшие резонанс - РИА Новости, 20.02.2025
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Религия
 
15:21 20.02.2025 (обновлено: 15:26 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/mukhetdinov-2000569676.html
Замглавы ДУМ убрал из кабинета картины, вызвавшие резонанс
Замглавы ДУМ убрал из кабинета картины, вызвавшие резонанс - РИА Новости, 20.02.2025
Замглавы ДУМ убрал из кабинета картины, вызвавшие резонанс
Первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов сообщил РИА Новости, что убрал из своего кабинета картины, вызвавшие большой... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:21:00+03:00
2025-02-20T15:26:00+03:00
россия
донбасс
дамир мухетдинов
александр дюков
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов сообщил РИА Новости, что убрал из своего кабинета картины, вызвавшие большой общественный резонанс. Ранее член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков в Telegram-канале разместил фотографии художественных полотен в рабочем кабинете Мухетдинова. Дюков отметил, что на картине по теме битве на Калке изображены "мучительные убийства русских", что вызвало широкий общественный резонанс. Так, например, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что глумление над религиозными символами, которое заметили на картине в кабинете Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Одна из этих картин – "Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года". На ней изображены монголы, которые пируют на трупах русских воинов, щитах со знаменами, в том числе на знамени "Спас Нерукотворный", которое исторически считается символом русского воинства. Сейчас нашивки со "Спасом", как не раз заявляли в РПЦ, носят многие воины в зоне СВО, в том числе в Донбассе, где исторически и произошло сражение на Калке. Позже Мухетдинов сообщил в Telegram-канале ДУМ РФ, что заменит картину. "Картины из кабинета уже убрали, сейчас там пустые стены. Повесим картины к 80-летию Победы, у нас есть портреты героев Великой Отечественной войны. Есть картины, связанные с Дербентской мечетью, с принятием ислама народами России. Но в основном это тема 80-летия Победы", - сказал Мухетдинов. По его словам, еще не решено, что будут делать со снятыми полотнами, но вывешивать их в помещениях ДУМ РФ не планируют. "У нас не было намерений кого-то оскорбить, обидеть этими картинами. Если люди не готовы воспринимать это в рамках того, что я говорил – целостности истории народов России с ее горестями и победами – мы никого оскорблять, смущать, не собираемся", - добавил представитель ДУМ РФ. Ранее Мухетдинов в комментарии РИА Новости заметил, что "в том же бою против монголов сражались и союзники славян - кипчаки, предки современных тюркских народов РФ", а также выразил мнение, что "монгольское владычество началось с великой трагедии, но привело к государственному строительству и объединению народов Евразии".
https://ria.ru/20241223/fetva-1990913414.html
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россия, донбасс, дамир мухетдинов, александр дюков, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь
Россия, Донбасс, Дамир Мухетдинов, Александр Дюков, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Религия
Замглавы ДУМ убрал из кабинета картины, вызвавшие резонанс

Замглавы ДУМ Мухетдинов убрал из своего кабинета картины, вызвавшие резонанс

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов сообщил РИА Новости, что убрал из своего кабинета картины, вызвавшие большой общественный резонанс.
Ранее член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков в Telegram-канале разместил фотографии художественных полотен в рабочем кабинете Мухетдинова. Дюков отметил, что на картине по теме битве на Калке изображены "мучительные убийства русских", что вызвало широкий общественный резонанс. Так, например, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что глумление над религиозными символами, которое заметили на картине в кабинете Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий.
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Одна из этих картин – "Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года". На ней изображены монголы, которые пируют на трупах русских воинов, щитах со знаменами, в том числе на знамени "Спас Нерукотворный", которое исторически считается символом русского воинства. Сейчас нашивки со "Спасом", как не раз заявляли в РПЦ, носят многие воины в зоне СВО, в том числе в Донбассе, где исторически и произошло сражение на Калке. Позже Мухетдинов сообщил в Telegram-канале ДУМ РФ, что заменит картину.
"Картины из кабинета уже убрали, сейчас там пустые стены. Повесим картины к 80-летию Победы, у нас есть портреты героев Великой Отечественной войны. Есть картины, связанные с Дербентской мечетью, с принятием ислама народами России. Но в основном это тема 80-летия Победы", - сказал Мухетдинов.
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28 декабря 2024, 17:35
По его словам, еще не решено, что будут делать со снятыми полотнами, но вывешивать их в помещениях ДУМ РФ не планируют.
"У нас не было намерений кого-то оскорбить, обидеть этими картинами. Если люди не готовы воспринимать это в рамках того, что я говорил – целостности истории народов России с ее горестями и победами – мы никого оскорблять, смущать, не собираемся", - добавил представитель ДУМ РФ.
Ранее Мухетдинов в комментарии РИА Новости заметил, что "в том же бою против монголов сражались и союзники славян - кипчаки, предки современных тюркских народов РФ", а также выразил мнение, что "монгольское владычество началось с великой трагедии, но привело к государственному строительству и объединению народов Евразии".
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РелигияРоссияДонбассДамир МухетдиновАлександр ДюковВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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