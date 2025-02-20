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В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского - РИА Новости, 20.02.2025
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14:39 20.02.2025 (обновлено: 14:44 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/moskva-2000558422.html
В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского
В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского - РИА Новости, 20.02.2025
В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского
Мужчина, напавший ночью на сотрудника ДПС в Новой Москве, признался в том, что украл три мотоцикла, полиция продолжает искать его сообщника, следует из... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:39:00+03:00
2025-02-20T14:44:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, напавший ночью на сотрудника ДПС в Новой Москве, признался в том, что украл три мотоцикла, полиция продолжает искать его сообщника, следует из информации, размещенной в Telegram-канале столичной ГАИ. Со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк отмечается, что в среду вечером сотрудники московской Госавтоинспекции получили сведения о белом автомобиле марки Nissan Almera, в котором может находиться подозреваемый в серии краж транспортных средств. "На улице Александры Монаховой полицейские заметили похожую машину и остановили ее. Находящиеся в салоне двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам полиции. Один из них оттолкнул инспектора и бросился бежать. Другой напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары", - сказала Волк. Для пресечения противоправных действий было применено огнестрельное оружие. После нескольких предупредительных выстрелов нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции. "Я совершил кражу трех мотоциклов… 18 февраля 2025… Раскаиваюсь", - сказал задержанный на видео. Ведется розыск его сообщника. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и применении насилия в отношении представителя власти.
https://ria.ru/20240923/moskva-1974189442.html
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происшествия, москва, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского

Напавший на сотрудника ДПС в Новой Москве мужчина признался в краже 3 мотоциклов

© Госавтоинспекция Москвы/TelegramЗадержание мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве
Задержание мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Госавтоинспекция Москвы/Telegram
Задержание мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, напавший ночью на сотрудника ДПС в Новой Москве, признался в том, что украл три мотоцикла, полиция продолжает искать его сообщника, следует из информации, размещенной в Telegram-канале столичной ГАИ.
Со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк отмечается, что в среду вечером сотрудники московской Госавтоинспекции получили сведения о белом автомобиле марки Nissan Almera, в котором может находиться подозреваемый в серии краж транспортных средств.
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"На улице Александры Монаховой полицейские заметили похожую машину и остановили ее. Находящиеся в салоне двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам полиции. Один из них оттолкнул инспектора и бросился бежать. Другой напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары", - сказала Волк.
Для пресечения противоправных действий было применено огнестрельное оружие. После нескольких предупредительных выстрелов нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции.
"Я совершил кражу трех мотоциклов… 18 февраля 2025… Раскаиваюсь", - сказал задержанный на видео.
Ведется розыск его сообщника. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и применении насилия в отношении представителя власти.
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