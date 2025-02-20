https://ria.ru/20250220/moskva-2000558422.html

В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского

В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского - РИА Новости, 20.02.2025

В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского

Мужчина, напавший ночью на сотрудника ДПС в Новой Москве, признался в том, что украл три мотоцикла, полиция продолжает искать его сообщника, следует из... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:39:00+03:00

2025-02-20T14:39:00+03:00

2025-02-20T14:44:00+03:00

происшествия

москва

ирина волк

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, напавший ночью на сотрудника ДПС в Новой Москве, признался в том, что украл три мотоцикла, полиция продолжает искать его сообщника, следует из информации, размещенной в Telegram-канале столичной ГАИ. Со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк отмечается, что в среду вечером сотрудники московской Госавтоинспекции получили сведения о белом автомобиле марки Nissan Almera, в котором может находиться подозреваемый в серии краж транспортных средств. "На улице Александры Монаховой полицейские заметили похожую машину и остановили ее. Находящиеся в салоне двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам полиции. Один из них оттолкнул инспектора и бросился бежать. Другой напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары", - сказала Волк. Для пресечения противоправных действий было применено огнестрельное оружие. После нескольких предупредительных выстрелов нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции. "Я совершил кражу трех мотоциклов… 18 февраля 2025… Раскаиваюсь", - сказал задержанный на видео. Ведется розыск его сообщника. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и применении насилия в отношении представителя власти.

https://ria.ru/20240923/moskva-1974189442.html

https://ria.ru/20250210/volgograd-1998385022.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)