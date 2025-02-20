В Новой Москве задержали мужчину, напавшего на полицейского
Напавший на сотрудника ДПС в Новой Москве мужчина признался в краже 3 мотоциклов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, напавший ночью на сотрудника ДПС в Новой Москве, признался в том, что украл три мотоцикла, полиция продолжает искать его сообщника, следует из информации, размещенной в Telegram-канале столичной ГАИ.
Со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк отмечается, что в среду вечером сотрудники московской Госавтоинспекции получили сведения о белом автомобиле марки Nissan Almera, в котором может находиться подозреваемый в серии краж транспортных средств.
В Москве мужчина напал на мотоблогера "АнютуМини", пытаясь угнать мотоцикл
23 сентября 2024, 11:03
"На улице Александры Монаховой полицейские заметили похожую машину и остановили ее. Находящиеся в салоне двое мужчин оказали неповиновение сотрудникам полиции. Один из них оттолкнул инспектора и бросился бежать. Другой напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары", - сказала Волк.
Для пресечения противоправных действий было применено огнестрельное оружие. После нескольких предупредительных выстрелов нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции.
"Я совершил кражу трех мотоциклов… 18 февраля 2025… Раскаиваюсь", - сказал задержанный на видео.
Ведется розыск его сообщника. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и применении насилия в отношении представителя власти.
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину
10 февраля, 12:54