https://ria.ru/20250220/moskva-2000538854.html

Задержанного по делу о растрате челябинского министра увезли в Москву

Задержанного по делу о растрате челябинского министра увезли в Москву - РИА Новости, 20.02.2025

Задержанного по делу о растрате челябинского министра увезли в Москву

Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, задержанного по делу о растрате, увезли в Москву, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:49:00+03:00

2025-02-20T13:49:00+03:00

2025-02-20T13:49:00+03:00

происшествия

челябинская область

россия

москва

станислав харченко

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, задержанного по делу о растрате, увезли в Москву, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. О задержании Нечаева в среду сообщило УФСБ России по Челябинской области. В правоохранительных органах региона РИА Новости тогда уточнили, что ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). "Министра увезли в Москву", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в столице ему будет избираться мера пресечения. По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Алексей Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимая должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор". В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

https://ria.ru/20250219/dubrovskiy-2000281415.html

https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, россия, москва, станислав харченко