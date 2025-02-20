Задержанного по делу о растрате челябинского министра увезли в Москву
Задержанного по делу о растрате челябинского министра Нечаева увезли в Москву
© УФСБ России по Челябинской областиЗадержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
© УФСБ России по Челябинской области
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, задержанного по делу о растрате, увезли в Москву, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
О задержании Нечаева в среду сообщило УФСБ России по Челябинской области. В правоохранительных органах региона РИА Новости тогда уточнили, что ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).
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"Министра увезли в Москву", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в столице ему будет избираться мера пресечения.
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Алексей Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимая должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).